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Dumlupınar’dan Ali hamlesi

Dumlupınar’dan Ali hamlesi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:10
Dumlupınar’dan Ali hamlesi

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Birinci Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar, Yenicami’nin genç oyuncusunu kadrosuna katmak için girişim başlattı.

Hedefini Birinci Ligde şampiyonluk olarak belirleyen ve bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Yonpaş Dumlupınar, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekibin, Yenicami alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon birçok A takım maçında görev alan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ali Üçtaş ile ilgilendiği öğrenildi. Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu’nun genç futbolcuyu Yenicami’den dolayı yakından tanıması transferin olma ihtimalini artırıyor. Gelişmelerin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Ali üçtaş
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