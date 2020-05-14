Dum Dum yasak dinlemedi

Birçok kulübün dağda bayırda hatta sahalarda gizli antrenmanlara başladığı haberleri spor servisimize gelmeye devam ederken Dumlupınar takımı da haber ağımıza takıldı.

Sarı kırmızılı ekibin gizli çekilen fotoğrafları spor servisine ulaştırıldı.

Birinci Ligin güçlü ekiplerinden olan ve ikinci sırada yer alan'ın iki gündür antrenmanlara başladığı öğrenildi.

Sarı kırmızılıların Bedis Kros Alanında iki gündür çalışmalar yaptığı ve antrenmanlarına toplu şekilde start verdiği gelen bilgiler arasında.

Spor servisimize ulaştırılan fotoğraflarda kulübün malzemecisi, oyuncular, kulübün arabası ve oyuncuların da arabaları görülürken, açma germe hareketlerinde ise oyuncuların sosyal mesafeyi korumadığı görülüyor.

Dumlupınar’ın kros alanında koşular yapılarak hazırlık sürecine start verildiği öğrenilirken 18 Mayıs’tan itibaren de sahaya geçmeyi planladığı gelen bilgiler oldu.