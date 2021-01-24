Dum-Dum galip 1-2

Hamitköy ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanan hazırlık karşılaşmasını desplasman ekibi kazandı

Süper Lig’in iki ekibi Hamitköy ile Yonpaş Dumlupınar, dostluk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Yonpaş Dumlupınar, 2-1 kazandı. Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan karşılaşma 12.00’de başladı. Karşılaşmanın ilk devresini ev sahibi Hamitköy, Kemal Barbet’in golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci devreye konuk ekip Yonpaş Dumlupınar baskılı başladı ve kısa süre sonra Mert Güçlücan ile skoru dengeledi. Maçın son bölümünde galibiyet için rakibinin üzerine giden Mağusa ekibi, 90.dakikada penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Mert Güçlücan, takımına galibiyeti getiren isim oldu.