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Düellodan Yeşilova çıktı 5-3

Merit Alsancak Yeşilova 5-3 Binatlı

Düellodan Yeşilova çıktı 5-3

Merit Alsancak Yeşilova 5-3 Binatlı

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:39
Düellodan Yeşilova çıktı 5-3

K-PET Süper Lig’in ilk haftasında Merit Alsancak Yeşilova, konuk ettiği Binatlı’yı 5-3 mağlup etti.

10.DK: Binatlı öne geçti. Mehmet Ali Avunç’un sağ kanattan ortasında Moses yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. 0-1

17.DK: Merit Alsancak Yeşilova beraberliği sağladı. Sağ taraftan Burak’ın ortasında Billy harika bir yarım vole ile topu ağlara gönderdi. 1-1

19.DK: Mehmet Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda Moses güzel bir vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi. 1-2

33.DK: Duvar paslarıyla ceza sahasına giren Esosa şut çekmeye hazırlanırken araya girmek isteyen Alattin topu kendi kalesine gönderdi. 2-2

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39.DK: Esosa sol kanattan ceza sahasına girdi ve yerden ortaya çıkardı. Burak bomboş durumda topu üstten dışarıya gönderdi.

48.DK: Sağ kanattan yapılan ortaya Esosa bekletmeden yerden sert vurdu ve tou ağlara gönderdi. 3-2

50.DK: Esosa sol kanattan ayak dışı ile topu araya bıraktı. Emmanuel Mbah kaleci Yunus’tan önce davranarak topu ağlara göndermeyi başardı. 4-2

55.DK: Topla ceza sahasına giren Billy Mehmet, güzel bir plase vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 5-2

67.DK: Burak rakibi Menteş’ten sıyrıldı sonrasında yerde kaldı. Turgay Misk tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Burak penaltıyı dışarıya attı.

86.DK: Ceza sahasına giren Muammer, Emin tarafından düşürüldü. Turgay Misk bir kez daha penaltıya karar verdi. Topun başına geçen Berkem ağları buldu. 5-3

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca zirve hedefleyen Merit Alsancak Yeşilova 5-3’lük galibiyetle lige 3 puanla başladı.

Anahtar Kelimeler:
Merit Alsancak YeşilovaBinatlıKpet Süper Lig 1.hafta
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