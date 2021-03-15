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Dua ediyorum

Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu BAL ligine gidişlerin yapılan planlamalar adına sıkıntı olduğunu söyledi

15 Mart 2021 Pazartesi 19:49
Dua ediyorum
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Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu BAL ligine gidişlerin yapılan planlamalar adına sıkıntı olduğunu söyledi

Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu ülkeden ayrılıp BAL ligine giden oyuncuların yerine kendisini koyduğunda haklı olduklarını söyledi. Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini idman imkanı ve maddi imkanın sağlanmadığı bu dönemde sürecin bu noktaya geldiğini ifade eden Devecioğlu, bu sayının belkide daha fazla artabileceğini ifade etti.

Günü birlik planlama noktası

Kendisinin teknik adamlık süresince uzun vadeli planlama yaptığını ancak bugün ülkede bunu yapmanın zor olduğunu ve ülke şartlarına bakıldığında artık uzun vadeli planlama yapmanın zor olduğunu söyledi.

BAL ligi ile yasal düzenleme gerek

Ülkede günü birlik plan yapma noktasına gelindiğini ifade eden Yonpaş Dumlupınar Teknik direktörü Sedat Devecioğlu, artık ülkede birtakım önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Mehmet Altın ve Mert’in BAL ligine gidişleri sonrasında geceleri yatırken oyuncularının başına bir şey gelmemesi için dua ettiğini belirten Sedat Devecioğlu, özellikle BAL ligi ile ilgili olan sıkıntının artık yasal bir boyuta ulaşması gerektiğini ifade etti.

BAL ligine gidişlerin bu kadar kolay olmaması gerektiğini de ifade eden Yonpaş Dumlupınar Teknik direktörü Sedat Devecioğlu, biran önce bu konu ile ilgili olarak önlem alınmasının şart olduğunu söyledi.

Bu sayı artacak

Takımından iki oyuncunun gittiğini belki de bu sayının artacağını da ifade eden Devecioğlu, uzun süreli plan yapan kulüpler adına bu gidişlerin sıkıntılı olduğunu söyledi. Bütçesel anlamda giden oyuncuların yerine transferin gündemde olmadığını da belirten Sedat Devecioğlu, sadece sağlıklı şekilde dönmeleri için dua ettiklerini sözlerine ekledi.

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