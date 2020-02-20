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DTB haftanın takımı

Girne Satranç Eğitim Merkezi tarafından organize edilen turnuvada 8. Tur maçları oynandı.

DTB haftanın takımı

Girne Satranç Eğitim Merkezi tarafından organize edilen turnuvada 8. Tur maçları oynandı.

20 Şubat 2020 Perşembe 22:29
DTB haftanın takımı
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Haftanın en farklı galibiyetini kazanan Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, Haftanın Takımı ünvanını kazandı. Güçlü rakibi Magic Touch Satranç Takımını önemli bir farkla yenerek şampiyonluk yarışında ben de varım dedi.

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı ve Girne Deniz Plaza Satranç Takımları haftanın diğer başarılı takımları oldu. Berabere kalan takımlar yalnızca konumlarını korudular. Kalan turların büyük bir çekişmeye sahne olacağına kesin gözle bakılıyor.

8.Tur Sonuçları

Universalize Media Satranç Takımı 3.0 - 5.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

Magic Touch Satranç Takımı 2.0 - 6.0 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı BSW Holding Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı Girne Halkevi Satranç Takımı 3.5 - 4.5- Girne Deniz Plaza Satranç Takımı Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 4.0 - 4.0 Villaggio Templos Restaurant ST Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Pia Bella Satranç Takımı

8.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 35.5 Puan

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 34.5 Puan

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Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 35 Puan

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 33.0 Puan

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 33.0 Puan

Villaggio Templos Restaurant ST 32.5 Puan

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 31.5 Puan

Magic Touch Satranç Takımı 31.0 Puan

9 . BSW Holding Satranç Takımı 31.0 Puan

Girne Halkevi Satranç Takımı 30.5 Puan

Pia Bella Satranç Takımı. 30.5 Puan

Universalize Media Satranç Takımı 27.5 Puan

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Anahtar Kelimeler:
Girne Satranç Eğitim Merkezi Turnuva
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