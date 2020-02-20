DTB haftanın takımı

Haftanın en farklı galibiyetini kazanan Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, Haftanın Takımı ünvanını kazandı. Güçlü rakibi Magic Touch Satranç Takımını önemli bir farkla yenerek şampiyonluk yarışında ben de varım dedi.
Özyalçın İnşaat Satranç Takımı ve Girne Deniz Plaza Satranç Takımları haftanın diğer başarılı takımları oldu. Berabere kalan takımlar yalnızca konumlarını korudular. Kalan turların büyük bir çekişmeye sahne olacağına kesin gözle bakılıyor.
8.Tur Sonuçları
Universalize Media Satranç Takımı 3.0 - 5.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı
Magic Touch Satranç Takımı 2.0 - 6.0 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı BSW Holding Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı Girne Halkevi Satranç Takımı 3.5 - 4.5- Girne Deniz Plaza Satranç Takımı Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 4.0 - 4.0 Villaggio Templos Restaurant ST Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Pia Bella Satranç Takımı
8.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması
. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 35.5 Puan
Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 34.5 Puan
Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 33.0 Puan
Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 33.0 Puan
Villaggio Templos Restaurant ST 32.5 Puan
Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 31.5 Puan
Magic Touch Satranç Takımı 31.0 Puan
9 . BSW Holding Satranç Takımı 31.0 Puan
Girne Halkevi Satranç Takımı 30.5 Puan
Pia Bella Satranç Takımı. 30.5 Puan
Universalize Media Satranç Takımı 27.5 Puan