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Drift şampiyonası Mağusa’da

4 yarıştan oluşan KKTC 2019 Drift Şampiyonası üçüncü yarışı Pazar günü Mağusa Tır Parkı’nda gerçekleştiriliyor

Drift şampiyonası Mağusa’da

4 yarıştan oluşan KKTC 2019 Drift Şampiyonası üçüncü yarışı Pazar günü Mağusa Tır Parkı’nda gerçekleştiriliyor

03 Ekim 2019 Perşembe 21:36
Drift şampiyonası Mağusa’da

Yakın Doğu Üniversitesi ile Near East Bank’ın ana sponsorluğunda ve Vodafone Telsim’in iletişim sponsorluğunda organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası üçüncü yarışı Pazar günü Mağusa Tır Parkı’nda yapılıyor. Sporcuların ve seyircilerin en beğendiği pistlerden olan Mağusa’da sezonun en hızlı pisti için hazırlıklar sürüyor. Kulüp yetkililere tarafından yapılan açıklamada yarışın antrenmanlarının yarın 12.00-16.30 saatleri arasında yapılacağı açıklandı. Pazar sabahı 9.30’da başlayacak olan programa göre sıralamalar 11.00’de, Semi-Pro finalleri 13.30’da ve Pro finalleri 15.00’te başlayacak ve giriş ücretsiz olacak.

Program:

5 Ekim 2019 Cumartesi

12.00-16.30 Kayıt işlemleri ve serbest antrenmanlar ve teknik kontrol

6 Ekim 2019 Pazar

09.30-10.00 Sporcu Bilgilendirme Toplantısı

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10.00-11.00 Resmi Antrenmanlar

11.00-12.15 Sıralamalar

12.15-12.45 Ara

12.45-13.15 Sporcu Bilgilendirme Toplantısı

13.15-13.30 Seyircileri Selamlama Geçişi

13.30-15.00 Semi-Pro Finalleri

15.00-16.30 Pro Finalleri

Anahtar Kelimeler:
Drift şampiyonası Mağusa
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