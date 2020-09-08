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Drag’da heyecanlı organizasyon

08 Eylül 2020 Salı 00:22
Drag’da heyecanlı organizasyon
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Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği'nin ilk etkinliği olan Limasol Sigorta Drag Yarışı 5 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleştirdi. 56 aracın katıldığı yarışı 4 bin civarında seyirci takip etti.

Akıncılar tünelinde 2 gün süren Drag yarışında 6 kategoride yarış gerçekleşti.

Saat 18.00'de başlayan yarışlar 00.00'da bitti ve dereceye girenler, ödüllerini drag alanında teslim aldı.

Kategori 15'te Mehmet Karadeniz birinci, Ali İnandım ikinci, Sezer Aydağ üçüncü, Kategori 14'te Hüseyin Kanioğlu birinci, Bekir Bozkurt ikinci, Ali Ulaş üçüncü, Kategori 13'te Haydar Cebe birinci, Ahmet Gülderen ikinci, Ümit Say üçüncü, Kategori 12'de Cengiz Şerifoğlu birinci, Ahmet Orhan ikinci, Akay Akbil üçüncü, Kategori 11'de Doğa Koyuncu birinci, Emre Erosal ikinci, Kemal Topçuoğlu üçüncü ve Kategori 10'da start alan ve günün en hızlı derecesi olan 10.123'lük derece yapan Deniz Denner birinci oldu.

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