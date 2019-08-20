Drag yarışı Başbakan’ın katılımıyla yapıldı

Akıncılar köyü I. tünel yolu üzerinde Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun organizesinde düzenlenen drag yarışı etkinliğine katılarak yarışın startını veren Tatar, bir süre yarışı izledi.

Tatar “Gençler ülkenin geleceğidir”

Başbakan Tatar etkinlikte yaptığı açıklamada, böyle etkinliklerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna vurgu yaparak, gençlerin ülkenin geleceği olduklarını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu başkan ve ekibini ve organizasyona katkı koyanları tebrik ederek başladığı konuşmasında, etkinliklerle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının sağlandığını belirtti.

Karaokçu “Gençleri uyuşturucudan uzak turmak için uğraşıyoruz”

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da yaptığı açıklamada, çocuklar ve gençlerin uyuşturucu ile alkol tesiri altında hayatlarını kaybetmemeleri için bu yola çıktıklarını belirtti.