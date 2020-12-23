banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yetiş Ankara!
Yetiş Ankara!
Marifet kapanmadan başarmakta!
Marifet kapanmadan başarmakta!
YDP KKTC’nin zencisi mi?
YDP KKTC’nin zencisi mi?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya zihniyet?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya...
banner376

Dr. Küçük Stadı’na piyango

23 Aralık 2020 Çarşamba 20:36
Dr. Küçük Stadı’na piyango
banner337
banner351

Kapalı Maraş’ın bir bölümünün ziyarete açılması sonrası Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nın önemi ciddi şekilde arttı.

Kapalı Maraş’ın ziyarete açılan Demokrasi caddesi’nin girişinin Dr. Fazıl Küçük Stadı’nın girişiyle aynı yerde olması, stadın ön kısmının yeniden önem kazanmasını sağladı.

Yaklaşık onbeş yıl önce Mağusa’nın üç spor kulübü, MTG, Dumlupınar ve Çanakkale’nin, ortak olarak stadın ön kısmına dükkan inşa etme ve paylaşım yapma projesi gündeme gelmişti. Projenin gerçekleştirilememesiyle atıl kalan stadın ön bölümü, bugün yeniden konuşulmaya başlandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kapalı MaraşGazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masters Şampiyonu Gülay Garabli
Masters Şampiyonu Gülay Garabli
‘Kamp-Lig devam edecek ‘
‘Kamp-Lig devam edecek ‘
İşbirliği yapılacak
İşbirliği yapılacak
Yönetim hızlı başladı
Yönetim hızlı başladı
Değirmenlik’te Ahmet Erbay aday
Değirmenlik’te Ahmet Erbay aday
KTSYD spora katkıya devam ediyor
KTSYD spora katkıya devam ediyor
Demir yumruk ara vermiyor
Demir yumruk ara vermiyor
Covid nedeniyle antrenmanlar durduruldu
Covid nedeniyle antrenmanlar durduruldu
Gönyeli’den Benli’ye teşekkür
Gönyeli’den Benli’ye teşekkür
Curcioğlu yeniden başkan
Curcioğlu yeniden başkan

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim