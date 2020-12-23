Dr. Küçük Stadı’na piyango

Kapalı Maraş’ın bir bölümünün ziyarete açılması sonrası Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nın önemi ciddi şekilde arttı.

Kapalı Maraş’ın ziyarete açılan Demokrasi caddesi’nin girişinin Dr. Fazıl Küçük Stadı’nın girişiyle aynı yerde olması, stadın ön kısmının yeniden önem kazanmasını sağladı.

Yaklaşık onbeş yıl önce Mağusa’nın üç spor kulübü, MTG, Dumlupınar ve Çanakkale’nin, ortak olarak stadın ön kısmına dükkan inşa etme ve paylaşım yapma projesi gündeme gelmişti. Projenin gerçekleştirilememesiyle atıl kalan stadın ön bölümü, bugün yeniden konuşulmaya başlandı.