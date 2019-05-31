Dr. Küçük Stadı da bakıma alındı

K-Pet Liglerinin sona ermesiyle birlikte Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı da bakıma alındı.
Sahaların yeni sezona hazır hale gelebilmesi için çalışmalarına başlayan Spor Dairesi yetkilileri Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nın zenininin yeniden ekilebilmesi için çalışma başlattı.
Çim zemin özel makinalarala sökülmeye başlandıüı Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadddı yeniden sürülerek ekime hazır haaale geeetirilecek veee yeeeniden çim ekimi yaaapılarak yeni sezona hazır hale gelecek.
Hatırlanacağı gibi Spor Dairesi Lefke 16 Ağustos Stadı, Lefkoşa Atatürk Stadı, Lefkoşa Atilla Topaloğlu Sahası ve Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda zemin yenileme çalışmalarına başlamıştı.