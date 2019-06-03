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Dostluk Rallisi tamamlandı

Dostluk Rallisi tamamlandı

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:24
Dostluk Rallisi tamamlandı

Dünyanın en uzun rallilerinden biri olan Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi, KKTC’de son buldu.

Son 4 günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılan 14’üncü Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’nin birincisi “Team 39’ers”, ikincisi “Bavarian Hornets” ve üçüncüsü “Orient Ierungslos” adlı ekipler oldu.

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün açıklamasına göre, dün akşam Girne Antik Limanı’nda yapılan törende rallinin Kuzey Kıbrıs ayağında gerçekleşen çeşitli yarışmalarında dereceye girenlere ve ralli boyunca en iyi performansı sergileyenlere sembolik ödüller verildi.

“En iyi yardımcı pilot” seçilen ve rallinin tek engelli katılımcısı Marcus Smadi’ye ödülünü Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit verirken, tüm olumsuz hava şartlarına rağmen motosikletiyle ralliyi tamamlayan kadın sürücü Birgit Schmitt de “rallinin yıldızı” ödülüne layık görüldü.

Ralliye katılanlar ülkelerinden getirdikleri müzik aletlerini Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne, araçlarınıysa sivil toplum örgütlerine bağışlanmak üzere KKTC’ye hibe etti.

Final törenine Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Ayşe Zeybet de katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Dostluk Rallisi
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