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Dörtyol’da testler negatif

Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol yeni sezon hazırlıklarına başlarken, futbol takım oyuncuları, teknik heyete Covid-19 PCR testleri yapıldı.

08 Haziran 2021 Salı 20:04
Dörtyol’da testler negatif
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Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi Maraş şubesinde yapılan PCR testlerin tümü negatif çıktı.

Zor Süreç Olacak

Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, uzun bir aradan sonra yeniden futbola dönmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, yeni sezon hazırlıklarının geçmiş dönemlerdeki hazırlıklardan farklı ve zor bir süreç olacağını altını çizdi. Çalışmalarda tedbirleri elden bırakmadan devam ettiklerini, tüm ekibin PCR testleri yapıldığını ve 15 günde bir yapılacağını belirten Ahmet Ogan, futbolcuların uzun bir aradan sonra yeniden futbola dönmelerinden dolayı  mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Sporcu sağlığı çok önemli olduğuna vurgu yapan Ahmet Ogan, bu dönemde antrenörlere büyük sorumluklar yüklediğini, metal hazırlıkların yanında, kas kaybı ve kilo fazlası olan futbolcuların olduğuna dikkat çekerek, çalışmaları bilinçli bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.    

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Genel Kurul 23 Haziran’da

Dörtyol Spor Kulübü olağan genel kurulu 23 Haziran Çarşamba günü yapılıyor. Dörtyol Düğün salonunda saat 19:00 de yapılacak olan olağan genel kurulda açılışı, divan başkanlığı oluşumu, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun okunarak onaya sunulması, başkanlık seçimi ve dilek temenniler yer alıyor. Dörtyol Spor Kulübü olağan genel kuruluda başkan adaylığı için tüzük gereği 72 saat öncesinde sekreterliğe müracaat edilmelidir. Dörtyol Spor Kulübü’nde başkanlık görevini sürdüren Erhan Öztürk yeni dönem için olağan genel kurulda aday olduğunu açıkladı.

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