Dörtyol’da mutlu son

Erhan Öztürk başkanlığındaki yönetim kurulu, yedinci haftadan itibaren göreve getirdikleri teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenör Mustafa Özkaraman yönetimindeki Dörtyol, tüm olmusuzluklara rağmen ligi yedinci sırada başarılı bir şekilde mutlu sonla noktaladı.

Değişim Sonrası Toparlanma

altıncı haftayı 6 puanla 11.sırada tamamlayan ve yedinci haftadan itibaren Dörtyol’da teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde başlayan değişim ilk iki haftada kayıplarla başlamasına rağmen daha sonra toparlanma sürecine girerek, yaşanan sakatlıklar, daralan kadro yapısı içerisinde saha içerisinde inanılmaz mücadele sergileyerek kalan haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ilk devreyi 20 puanla onuncu sırada tamamladı.

Sakatlıklar ve Ayrılıklar

Dötyol’da Sami Yahat, Anıl Haklıgör, Mustafa Tekpınar, Mustafa Çelik, Rıdvan Doymaz, Murat Yiğen, Mustafa Güner, Enver Aydınsoy, Türkiye’li Furkan Zengin takımdan önemli isimler ayrılırken, ligin ilk devresinde kaptan Can Özsoy’un yaşadığı şansız sakatlık, yarış içerisinde ve devre arasında yaşanan ayrılıklara rağmen Dörtyol mevcut oyuncularla ilk devreyi beklantilerin üzerinde noktaladı.

Pandemi Öncesi ve Sonrası

takımdan ayrılan futbolcuların yerine kaleci Esad Gök, Hakan Özoğlu, Volkan Şengül, Selkan Deniz, Sergen Alparslan, Türkiye’den Burak Toker, Berkant İstanbul takıma dahil edilerek ikinci devreye girildi. Devre arası çok güzel ortamda (Pop Art) yapılan kamp, ligin ikinci devresinde pandemi öncesinde oynadığı futbol, aldığı sonuçlarla tüm dikkatleri üzerine çeken Dörtyol, aynı başarıyı pandemi sonrasında tekrarlayamadı. Pandemi öncesinde 7 karşılaşmadan 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Dörtyol, 14 puan toplayarak (ilk devre 20 puan) 34 puanla (22.hafta) ligi yedinci sırada tamamladı. Pandemi sonrasında ise özellikle Türkiye’li oyunculardan Burak Toker’in geri dönmemesi, Berkant İstanbul’un ise son 4 karşılaşmaya yetişerek yeralabilmesi gol yollarında sıkıntı yaratırken, oynadığı 7 karşılaşmadan 3 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak, son hafta Doğancı bayı ile 12 puan toplayan Dörtyol, 46 puanla ligi yedinci sırada tamamlayarak play-off’a kalmayı başaramadı.

Ligde Adil Yarış Olmadı

Sezon başında Futbol Federasyonu yönetim kurulu Doğancı için aldığı karar sonrasında

maçların oynanmış sayılması, ligdeki yarışın adil olmadığı gibi Dörtyol yönetimi konu ile ilgili Futbol Federasyon’una iki kez yazılı dilekçe vermesine rağmen geri dönüş yapılmadı.

Dörtyol yönetimi disiplin talimatı 86.maddesi 5.ve 8.bentleri çok açık ve net olduğuna atıfda bulunarak, toplamda oynanan 28 haftalı periyotda mağdur olan taraf olurken, ligde haksız rekabet ve adil bir yarış olmadığı vurgusu yapıldı.

Covid-19 Süreci ve Sıkıştırılmış Program

Herşeyden önce Covid-19 sürecinde liglerin askıya alınmasının ardından başlayan tarışmalar sonrası net bir tavır ortaya koyan Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu, liglerin sonuçlarının masada değil sahada oynatılarak sonlandıracağı konusunda kararını uygulamaya koyarak liglerin son 8 haftası oynatılarak sonuçlanmasında ısracı olmasından dolayı çok teşekkür ederim diye teknik direktör Ahmet Ogan sözlerini şöyle sürdürdü ; Covid-19 süreci ile futbol verilen arada, evde ve açık alanlardaki bireysel antrenmanlar sonrası 67 günlük aradan sonra sahada çalışmalara başladıklarını belirten teknik direktör Ahmet Ogan, Bakanlar kurulu, Sağlık kurulu ve Futbol Federasyonu yönetimi almış olduğu kararlara ve kurallar uyarak, çalışmalara mesafeli olarak yapmaya özen gösterdiklerini, Covid-19 döneminde büyük sorumluklar alarak sporcu sağlığına önem ve özen gösterdiklerini söyledi. Ligin yeni takımı olmak, tarihinde ilk kez 1.ligde mücadele etmenin dez avantajları olmasına rağmen başkan, yönetim, teknik kadro ve futbolcuların heyecanı istek ve arzuları mücadele gücünü yükseltiğini ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, taraftarlarımızın birlikteliği ligdeki yarışa çok olumlu yansırken, saha içindeki mücadele, kazanma isteği üst seviyelere çıkarak başarılı sonuçlar alındığını belirtti. Sezon öncesi ligde kalıcı olmak için konulan hedef doğrultusunda lige devam ettiklerini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, Covid-19 öncesinde ligde alınan çok iyi sonuçlarla birlikte ortaya konulan performans ile müthiş bir çıkış yakaladıklarını altını çizerken, aynı çizgiyi Covid-19 sonrasında açıkca ortaya koymak gerekirse devam ettiremediklerini söyledi. Ahmet Ogan, tabi ki şunu da açıkca ortaya koymam gerekirse ligde haksız rekabet ve adil bir şekilde yarışama olmadığını, covid-19 sonrası kalan son 8 hafatlık periyot sıkıştırlımış program dahilinde olacağının bilinci içerisinde olsak da Dörtyol olarak 16 günde 4 maç yaparak her takıma karşı tam kadro olarak mücadele etmemiz yanında rakiplerimiz haftada bir karşılaşma yaparak dinlenmiş olarak, kartları temizleyerek karşımıza çıkmanın avantajını kullandığını belirtmem gerekiyor dedi. Tüm olumsuzluklara rağmen bıkmadan usanmadan, asla vazgeçmeden terinin son damlasına kadar sahada arslanlar gibi mücadele eden futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ederim diyen teknik direktör Ahmet Ogan, ligin sonunda konulan hedefe ulaşarak ligi mutlu sonla noktalamanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

Teşekkür Etti

Göreve geldikten sonra “En Güvendiğimiz “Dörtyol”umuzun potansiyeli, En Büyük Gücümüz “Taraftar”ımız” slogan ile yola devam ederek ligi mutlu sonla noktaladıklarını ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, sezon sonuna kadar her türlü maddi ve manevi desteğini esirgemeyen ve yanımızda olan başkan Erhan Öztürk, Murat Çalışkan, Ekrem Soyşen, Yunus Nural ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımıza, Süleyman Özkoç ve tüm sponsorlarımıza, her zaman yanımızda destek olan etkileyici taraftarlarımıza teknik kadrom adına çok teşekkür ederim dedi.