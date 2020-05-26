Dörtyol’da hazırlık devam ediyor

K-Pet 1.ligde tarihinde ilk kez mücedele eden Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol covid-19 süreci öncesinde deplasmanda Çanakkale ile oynanan 22.hafta karşılaşması sonrasında aradan geçen 2 aylık zor bir süreç sonrasında yeniden çalışmalara başladı. Teknik direktör Ahmet Ogan, yönetiminde çalışmalar 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlayan Dörtyol’da geçtiğimiz hafta ameliyat olan takım kaptanı Can Özsoy ve koronavirüs öncesinde ülkelerine dönen Türkiye’li oyuncular Berkant İstanbul, Burak Toker çalışmalarda yer almıyor. 18 Mayıs’ta mesafeli olarak başlatılan çalışmalarda haftanın 5 günü yoğun bir şekilde devam eden Dörtyol, ramazan bayramı ilk günü verilen izinin ardında bayramın ikinci gününden itibaren çalışmalara devam ediyor.

Zorlu Süreç

Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan yaptığı açıklamada, covid-19 süreci ile futbol verilen 2 aylık aranın zorlu bir süreç olduğunu, futbol hayatında ilk kez bölyesi bir durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, ligin 23.haftasında evlerinde oynayacakları Gençler Birliği karşılaşması hazılıkları 12 Mart’da yapılan çalışmanın ardından koronavirüs vakaların çıkması ile futbola verilen aradan sonra sporculara evlerinde kaldıkları süre içerisinde verilen bireysel antrenman programı ile çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Daha sonra Bakanlar kurulu tarafından kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve bireysel antrenmanlara oyun alanlarında değil açık alanlarda yapılabileceği kararı sonrasında yeni bir antrenman programı daha hazırladığını belirten teknik direktör Ahmet Ogan, ilk hafta sporcular kros çalışmaları ile hazırlıklarına devam ettiğini ikinci haftada ise tempolu koşularla süreci tamamladıklarını belirtti.

Kurallara Uyarak Devam Ediyoruz

Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, covid-19 süreci ile futbol verilen arada evde ve açık alanlardaki bireysel antrenmanlar sonrası 67 günlük aradan sonra sahada yeniden hazırlıklar başladıklarını, Bakanlar kurulu, Sağlık kurulu ve Futbol Federasyonu yönetimi almış olduğu kararlara ve kurallar uymaya özen gösteriklerini belirterek çalışmalara mesafeli olarak başladıklarını söyledi. Sporcuların uzun bir aradan sonra aramıza iyi döndüklerini ve mental olarak da iyi durumda olduğunu belirten Ahmet Ogan, sporcu sağlığı her zaman ve her koşulda çok önemli olduğunu, onların sağlığını koruma açısından bu dönemde antrenörlere büyük sorumluklar yüklediğini söyledi.

Hazırlıklar Yoğun

18 Mayıs’ta mesafeli olarak başlatılan çalışmalar 5 gün boyunca yoğun bir şekilde devam ettiğini, ramazan bayramı ilk günü sporculara izi verildiğini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, bayramın ikinci günü çalışmalara başladıklarını, hafta boyunca da çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Futbolcuların antrenmanlara katılımdan ve çalışmalarda göstermiş oldukları arzu, istek, azim ve özverilerinden son derece memnun olduğunu ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, genel olarak antrenmanlar yapmak lige hazırlanacaklarını, yapılacak 3 hazırlık maçı ile de hazırlık sürecini en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

Hazırlık Maçları

Antrenmanların çok yoğun geçtiği Dörtyol’da, ligde kalan 8 haftalık süreçi tamamlama adına yapılan çalışmaların ardından ilk hazırlık maçı 6 Haziran’da süper lig ekiplerinden Gönyeli, 10 Haziran’da BTM 2.lig ekiplerinden Pergam ve son hazırlık maçı ise 13 Haziran’da Cihangir ile yapılarak hazırlıklar tamamalanacak. Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, antrenmanlar ve hazırlık maçları ile birlikte ligde kalan bizim adımıza 7 karşılaşma (1 maç bay) öncesinde 15 Haziran’dan itibaren müsabaka öncesi hazırlıklara devam edeceklerini Futbol Federasyonu tarafından 1.lig başlam tarihi olarak düşünülen 20 Haziran’a kadar hazır olmaya çalışacaklarını söyleyerek, şartlar zor olmasına rağmen ligi en iyi şekilde tamamlamaya özen göstereceklerini de sözlerine ekledi.

Hedefimiz Değişmedi

Covid-19 süreçi başlaması ile duran futbolumuzun yeniden başlaması adına atılan olumlu adımlarla birlikte Dörtyol olarak hedefimiz değişmedi diyen teknik direktör Ahmet Ogan, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirten ligde kalan 7 karşılaşmadan en iyi sonuçları alarak koymuş oldukları hedefe ulaşacaklarını belirtti. Teknik direktör Ahmet Ogan, covid-19 süreçi başladığı günden itibaren karalı bir duruş sergileyen, ligilerin sonlandırılması konsunda hak ve adaletden yana tavır sergileyen Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetimine, bugüne kadar maddi ve manevi desteğini esirgemeyen başkan Erhan Öztürk, yönetime, sponsorlarımıza, her zaman yanımızda destek olan taraftarlarımıza çok teşekkür ederim dedi.