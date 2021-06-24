banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şükran
Şükran
Yerli ve milli aşı çok önemlidir çünkü…
Yerli ve milli aşı çok...
Hastane ve camilerin elektrikleri başka ülkelerde kesiliyor mu!
Hastane ve camilerin elektrikleri başka...
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
banner376

Dörtyol’da genel kurul yapıldı

Dörtyol Spor Kulübü seçimli olağan genel kurulu yapıldı.

24 Haziran 2021 Perşembe 19:19
Dörtyol’da genel kurul yapıldı
banner337

Kulüpte iki dönem başkanlık görevini sürdüren mevcut başkan Erhan Öztürk yeniden başkanlığa seçildi. Dörtyol Düğün salonunda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kuruluda açılışı konuşmasının ardından oluşturulan divan başkanlığını Necip Fidan, Zekiye Payas, Lokman Gök ise sekreterlik yaptı.  

Saygı duruşunun yapıldığı genel kurulda 2 yıllık faaliyet ve mali rapor başkan Erhan Öztürk tarafından okunarak oy birliğiyle onaylandı.   

banner341
Tek Aday Erhan Öztürk

Dörtyol Spor Kulübü seçimli olağan genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Erhan Öztürk üyelerden onay alarak yeni dönemde başkanlık görevine devam edecek. Dörtyol Spor Kulübü’nde başkanlık görevini yeni dönemde de sürdürecek olan Erhan Öztürk çalışacağı yeni yönetim kurulunu ve görev dağılımını önümüzdeki günlerde belirleyecek.

Mali Yapıyı Düzeltem ve Tesisleşmeye Önem verildi

Genel kurulun ardından kısa bir konuşma yapan kulüp başkanı Erhan Öztürk, katılımlarından dolayı üyelere teşekkür ederek, 2 dönem geride bıraktığı başkanlığında, özellikle pandemiden dolayı faaliyetlere verilen arada, kulübün mali olarak toparlanması için oldukça özverili olarak çalıştıklarını, kulübün mali olarak rahatlatılması ve tesisleşme anlamında ciddi projeler ürettikleri belirtti. Başkan Erhan Öztürk ayrıca yönetim olarak da önceliğimiz olan alt yapımızda da ciddi bir yapılanmaya gideceği, yapılan yatırımlarla alt yapıda sporcu sayısını artıracaklarını, şu an altyapıda 200’ye yakın sporcu ile devam ettiklerini belirterek, başkanlık için son dönemi olduğunu ve yeni yüzlere görevi devredeceğini ifade etti. Erhan Öztürk başkanlığında oluşturulacak olan yönetimin güçlü isimlerden oluşacağı, Hasan Erçika gibi önemli bir ismin yönetimde Asbaşkan olarak görev alması bekleniliyor. Dörtyol Spor Kulübü seçimli olağan genel kurulu dilek ve temennilerin ardından tamamlandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vadili’de yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı
Vadili’de yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı
Buse, Balkan Şampiyonası’nda yarışacak
Buse, Balkan Şampiyonası’nda yarışacak
Nicosia Motors Tenis Ligi 6. hafta maçları…
Nicosia Motors Tenis Ligi 6. hafta maçları…
Tenis Performans Tur-1 devam ediyor…
Tenis Performans Tur-1 devam ediyor…
Motosikletler St.Hilarion’a tırmanacak
Motosikletler St.Hilarion’a tırmanacak
Dartsta ikinci devre başladı
Dartsta ikinci devre başladı
KKTF Chıcken Planet Tenis Performans Tur-1 başladı…
KKTF Chıcken Planet Tenis Performans Tur-1 başladı…
KTSYD ‘Onur Gecesi’ düzenliyor
KTSYD ‘Onur Gecesi’ düzenliyor
Dartsta ilk devre tamamlandı
Dartsta ilk devre tamamlandı
Mormenekşe’de görev Bahtıkara’nın
Mormenekşe’de görev Bahtıkara’nın

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim