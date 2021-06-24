Dörtyol’da genel kurul yapıldı

Kulüpte iki dönem başkanlık görevini sürdüren mevcut başkan Erhan Öztürk yeniden başkanlığa seçildi. Dörtyol Düğün salonunda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kuruluda açılışı konuşmasının ardından oluşturulan divan başkanlığını Necip Fidan, Zekiye Payas, Lokman Gök ise sekreterlik yaptı.

Saygı duruşunun yapıldığı genel kurulda 2 yıllık faaliyet ve mali rapor başkan Erhan Öztürk tarafından okunarak oy birliğiyle onaylandı.

Dörtyol Spor Kulübü seçimli olağan genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Erhan Öztürk üyelerden onay alarak yeni dönemde başkanlık görevine devam edecek. Dörtyol Spor Kulübü’nde başkanlık görevini yeni dönemde de sürdürecek olan Erhan Öztürk çalışacağı yeni yönetim kurulunu ve görev dağılımını önümüzdeki günlerde belirleyecek.

Mali Yapıyı Düzeltem ve Tesisleşmeye Önem verildi

Genel kurulun ardından kısa bir konuşma yapan kulüp başkanı Erhan Öztürk, katılımlarından dolayı üyelere teşekkür ederek, 2 dönem geride bıraktığı başkanlığında, özellikle pandemiden dolayı faaliyetlere verilen arada, kulübün mali olarak toparlanması için oldukça özverili olarak çalıştıklarını, kulübün mali olarak rahatlatılması ve tesisleşme anlamında ciddi projeler ürettikleri belirtti. Başkan Erhan Öztürk ayrıca yönetim olarak da önceliğimiz olan alt yapımızda da ciddi bir yapılanmaya gideceği, yapılan yatırımlarla alt yapıda sporcu sayısını artıracaklarını, şu an altyapıda 200’ye yakın sporcu ile devam ettiklerini belirterek, başkanlık için son dönemi olduğunu ve yeni yüzlere görevi devredeceğini ifade etti. Erhan Öztürk başkanlığında oluşturulacak olan yönetimin güçlü isimlerden oluşacağı, Hasan Erçika gibi önemli bir ismin yönetimde Asbaşkan olarak görev alması bekleniliyor. Dörtyol Spor Kulübü seçimli olağan genel kurulu dilek ve temennilerin ardından tamamlandı.