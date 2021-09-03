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Dörtyol transferleriyle dikkat çekiyor

Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol’da transferin son gününde yaptığı transferlerle dikkat çekiyor.

03 Eylül 2021 Cuma 23:26
Dörtyol transferleriyle dikkat çekiyor

Sezon başında Aksa 1.ligde üst sıraları zorlayabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan Dörtyol Başkan Erhan Öztürk, yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan’nın verdiği rapor doğrultusunda istenilen futbolcularla yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya vararak renklerine bağladı. Yeni sezon hazırlık çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden Dörtyol’da takımın ihtiyaç duyulan mevkiler içinde anlaşmaya vardığı futbolculara transferin son gününde Nural İnşaat yönetim kurulu adına Dörtyol Asbaşkanı Yunus Nurdal, Mustafa Kemal Nural Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda arka arkaya atırılan imzalarla takıma önemli takviyeler yaptı.

Kadro Güçlendirildi 

Aksa 1.lig ekiplerinden Dörtyol transferin son gününde yapmış olduğu dikkat çekici transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Daha önce Bostancı Bağcıl kalecisi Ahmet Vatanseven’i bonservisli transfer ederek ilk transferi, sonrasında bonservisi elinde olan genç futbolcu Eren Karaer’i transfer ederek ikinci transferi gerçekleştiren Dörtyol transferin son gününde anlaşmaya vardığı futbolculara Futbol Federasyonu’nda Nural İnşaat yönetim kurulu adına Dörtyol Asbaşkanı Yunus Nurdal, Mustafa Kemal ark arkaya imzalar attırılarak kadrosunu güçlendirdi. Gençler Birliği’nden deneyimli kaleci Çağatay Gürler’i bonservisli, Mesarya’dan Emre Aktaş’ı kiralık, Cihangir Ergün Kozandağ kiralık, Karadeniz 61’den Olgun Tekbıyık’ı kiralık, lisansı düşen genç fubolcu Mustafa Ercan, bonservisi elinde olan Rıdvan Doymaz, Yonpaş Dumlupınar’dan Ahmet Gürlü kiralık, Vadili’den Sergen Alparslan, Uğur Alparslan yabancı kontejanı ise Berkant İstabul’u transfer eden Dörtyol’da Nural İnşaat yönetim kurulu adına Dörtyol Asbaşkanı Yunus Nurdal, Mustafa Kemal Nural Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda topluca resmi imzaları attırdı. Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol yeni sezon öncesinde mevcut kadrosuna yaptığı transferlerle üst sıraları zorlaya bilecek bir ekip yaratıldı. 

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Son Güncelleme: 04.09.2021 02:28
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