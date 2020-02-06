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Dörtyol Spor Kulübü dayanışma gecesi düzenledi

Dörtyol Spor Kulübü dayanışma gecesi dün akşam İnciraltı Meze Restoranda gerçekleşti.

Dörtyol Spor Kulübü dayanışma gecesi düzenledi

Dörtyol Spor Kulübü dayanışma gecesi dün akşam İnciraltı Meze Restoranda gerçekleşti.

06 Şubat 2020 Perşembe 13:08
Dörtyol Spor Kulübü dayanışma gecesi düzenledi

Dörtyol Spor Kulübü dayanışma gecesi düzenledi

Dörtyol Spor Kulübü dayanışma gecesi dün akşam İnciraltı Meze Restoranda gerçekleşti.

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Gecede ilk konuşmayı Kulüp Başkanı Erhan Öztürk yaptı konuşmasında, “Tarihinde ilk defa 1 lige yükseldi, Başta İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü olmak üzere Süleyman Erkoç ve destek veren firmalara teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Dörtyol Spor Kulübü Eş Başkanı Murat Çalışkan konuşmasında, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz, firmalar ve iş insanları bize destek olmaya çalışıyorlar fakat adamızda bir çok kulüp olduğundan dolayı insanlarımızın bıktığını gördük bu konuda sponsorluk yasasının düzenlenmesini istiyorum tüm kulüpler için ellerinden geleni yaparlar” dedi.

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü “Kulübün başkanına, eş başkanına, çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etmek isityorum” dedi.

Konuşmaların ardından katkı koyanlara plaket takdim edildi.

Dayanışma gecesinde satılan çiçeklerden  5000 TL gelir elde edildi.  Açık arttırmaya futbolcuların imzalı formasınından 65 Bin TL gelir etti. Gecenin en yüksek bağışını iş insanı Börke Kaşif kulübe  15 Bin tl bağışta bulunarak tüm futbolcuların imzalı formasını aldı. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Dörtyol Spor KulübüDayanışma Gecesi
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