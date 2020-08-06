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Dörtyol mutlu

İlk kez birinci ligde mücadele eden Dörtyol olumsuzluklara rağmen ligde kalmaktan memnun

06 Ağustos 2020 Perşembe 08:30
Dörtyol mutlu
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K-Pet 1.ligde tarihinde ilk kez mücedele eden Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol sezonu yedinci sırada tamamladı.

Erhan Öztürk başkanlığındaki yönetim kurulu, yedinci haftadan itibaren göreve getirdikleri teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenör Mustafa Özkaraman yönetimindeki Dörtyol, tüm olmusuzluklara rağmen ligi yedinci sırada başarılı bir şekilde mutlu sonla noktaladı.

Pandemi Öncesi ve Sonrası

öncesinde 7 karşılaşmadan 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Dörtyol, 14 puan toplayarak (ilk devre 20 puan) 34 puanla (22.hafta) ligi yedinci sırada tamamladı. Pandemi sonrasında ise özellikle Türkiye’li oyunculardan Burak Toker’in geri dönmemesi, Berkant İstanbul’un ise son 4 karşılaşmaya yetişerek yeralması gol yollarında sıkıntı yarattı. Oynadığı 7 karşılaşmadan 3 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak, son hafta Doğancı bayı ile 12 puan toplayan Dörtyol, 46 puanla ligi yedinci sırada tamamlayarak play-off’a kalmayı başaramadı.

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Ligde Adil Yarış Olmadı

Sezon başında Futbol Federasyonu yönetim kurulu Doğancı için aldığı karar sonrasında maçların oynanmış sayılması, ligdeki yarışın adil olmadığı gibi Dörtyol yönetimi konu ile ilgili Futbol Federasyon’una iki kez yazılı dilekçe vermesine rağmen geri dönüş yapılmadı.

Dörtyol yönetimi disiplin talimatı 86.maddesi 5.ve 8.bentleri çok açık ve net olduğuna atıfda bulunarak, toplamda oynanan 28 haftalık periyotda mağdur olan taraf olurken, ligde haksız rekabet ve adil bir yarış olmadığı vurgusu yapıldı.

Ogan mutlu

“Tüm olumsuzluklara rağmen bıkmadan usanmadan, asla vazgeçmeden terinin son damlasına kadar sahada arslanlar gibi mücadele eden futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ederim” diyen teknik direktör Ahmet Ogan, ligin sonunda konulan hedefe ulaşarak ligi mutlu sonla noktalamanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 05.08.2020 20:06
Anahtar Kelimeler:
DörtyolKpet 1.lig
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