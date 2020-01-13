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Dörtyol hazırlıklara başladı

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol ikinci devre hazırlıklarına başladı

Dörtyol hazırlıklara başladı

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol ikinci devre hazırlıklarına başladı

13 Ocak 2020 Pazartesi 21:32
Dörtyol hazırlıklara başladı

K-Pet 1.ligde tarihinde ilk kez mücedele eden Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol ilk devreyi play-out’un dışında puan cetvelinde 10.sırada tamamlarken ikinci devre hazırlıklarına ise sıkı bir şekilde hazırşanıyor.

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ikinci devresinde daha başarılı olabilmek için 2.hazırlık dönemi çalışmalarına başlayan Dörtyol’da program oldukça yoğun olarak devam ediyor. 3 Ocak’ta başlayan çalışmalar Gençler Birliği ile yapılan hazırlık maçı ile devam eden Dörtyol’da 19 Ocak’a kadar çalışmalara ara vermeden çok yoğun bir şekilde devam edecek. 2.Hazırlık döneminde 12 antrenman, Gençler Birliği, Çanakkale, Maraş, Mormenekşe olmak üzere 4 hazırlık maçı ile hazırlanacak olan Dörtyol ikinci devreye hazır bir şekilde girmek istiyor.

Kamp başlıyor

ikinci devresi için yapılan ikinci hazırlık dönemi çalışmaların ardından Gazimağusa’da yapılacak kamp çalışmaları ile hazırlıklar tüm sürati ile devam edecek Dörtyol’da 16-19 Ocak tarihleri arasında 4 günlük yapılacak olan Kamp çalışmaları boyunca 5 antrenman birde hazırlık maçı yaparak kampı tamamlayacak. 20 Ocak Pazartesi’nden itibaren 2.müsabaka dönemine başlayacak olan Dörtyol, ligin ikinci devresi ilk maçı olan Görneç maçı hazırlıklarına tesislerinde başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Dörtyol
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