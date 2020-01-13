Dörtyol hazırlıklara başladı

K-Pet 1.ligde tarihinde ilk kez mücedele eden Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol ilk devreyi play-out’un dışında puan cetvelinde 10.sırada tamamlarken ikinci devre hazırlıklarına ise sıkı bir şekilde hazırşanıyor.
Kamp başlıyor
ikinci devresi için yapılan ikinci hazırlık dönemi çalışmaların ardından Gazimağusa’da yapılacak kamp çalışmaları ile hazırlıklar tüm sürati ile devam edecek Dörtyol’da 16-19 Ocak tarihleri arasında 4 günlük yapılacak olan Kamp çalışmaları boyunca 5 antrenman birde hazırlık maçı yaparak kampı tamamlayacak. 20 Ocak Pazartesi’nden itibaren 2.müsabaka dönemine başlayacak olan Dörtyol, ligin ikinci devresi ilk maçı olan Görneç maçı hazırlıklarına tesislerinde başlayacak.