Dörtyol gençlere önem veriyor

Dörtyol Spor Kulübü Başkanı Erhan Öztürk hedeflerinin A takımda altyapıdan yetişen en az dokuz oyuncunun oynaması olduğunu vurguladı

Kaya EMİROĞLU

Dörtyol Spor Kulübü Başkanı Erhan Öztürk, futbol ligleri başlamadan aşılamanın tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı.

İlk işimiz altyapı oldu

Başkan Öztürk, “ Futbolcularımız bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor. Mevcut pandemi koşulları toplu antrenman yapmamızı engelliyor” diyerek göreve geldikten sonra ilk yaptıkları işin iş altyapıyı oluşturmak olduğuna vurgu yaptı.

Hedefimiz altyapıdan gelen gençlerin oynayacağı bir A takım

200 civarında gencin altyapıda eğitim aldığını kaydeden Erhan Öztürk “Hedefimiz, A Takımda altyapıdan yetişen en az dokuz oyuncumuzun yer almasıdır. Yaş ortalaması düşük bir takımız. Ligde tutunamayacağımızı düşünenlerin kaçırdığı nokta da bu olmuştur. Teknik Direktör olarak Ahmet Ogan’ı tercih etmemizin sebebi de gençlere önem vermesiydi” dedi.