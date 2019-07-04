Dörtyol'da Seyis görevde

Seyis, son yıllarda Mağusa Türk Gücü'nün teknik heyetinde görev yapıyordu. Geçtiğimiz hafta sarı yeşillilerle olan ayrılığın ardından bugün As Başkan Necip Fidan ile bir görüşme gerçekleştiren Batu Seyis, Dörtyol Spor Kulübü ile her konuda anlaştı. Batu Seyis’in yardımcılıklarını Kağan Taşer ve Yasin Düzgün yapacak.
04 Temmuz 2019 Perşembe 08:38
Seyis, son yıllarda Mağusa Türk Gücü'nün teknik heyetinde görev yapıyordu. Geçtiğimiz hafta sarı yeşillilerle olan ayrılığın ardından bugün As Başkan Necip Fidan ile bir görüşme gerçekleştiren Batu Seyis, Dörtyol Spor Kulübü ile her konuda anlaştı. Batu Seyis’in yardımcılıklarını Kağan Taşer ve Yasin Düzgün yapacak.