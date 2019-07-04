Dörtyol'da Seyis görevde

Dörtyol Spor Kulübü, teknik heyetini belirledi. Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan Dörtyol'da takımın başınagetirildi.

Seyis, son yıllarda Mağusa Türk Gücü'nün teknik heyetinde görev yapıyordu. Geçtiğimiz hafta sarı yeşillilerle olan ayrılığın ardından bugün As Başkan Necip Fidan ile bir görüşme gerçekleştiren Batu Seyis, Dörtyol Spor Kulübü ile her konuda anlaştı. Batu Seyis’in yardımcılıklarını Kağan Taşer ve Yasin Düzgün yapacak.

