Dörtyol Ahmet Vatansever’i renklerine bağladı

Futbol Federasyonu’nda İmza Atıldı

Bostancı Bağcıl ile anlaşarak kaleci Ahmet Vatansever’i bonservisli transfer eden Dörtyol’da Asbaşkan Hasan Erçika önceki gün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzayı attırdı. İlk resmi bonservisli transferi kaleci Ahmet Vatansever ile gerçekleştiren Mesarya’nın yeşil beyazlı takımı Dörtyol’da transfer çalışmaları sürüyor. Bu sezon başa oynayan bir takım yaratmak isteyen Dörtyol yönetimi, kaleci Ahmet Vatansever’i renklerine bağlayarak ilk transferini gerçekleştirmesinin ardından görüşmekte olduğu bazı futbolcular ile de anlaşma noktasına geldiği ve hafta içerisinde imza atırması bekleniyor.