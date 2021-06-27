Bostancı Bağcıl ile anlaşarak kaleci Ahmet Vatansever’i bonservisli transfer eden Dörtyol’da Asbaşkan Hasan Erçika önceki gün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzayı attırdı. İlk resmi bonservisli transferi kaleci Ahmet Vatansever ile gerçekleştiren Mesarya’nın yeşil beyazlı takımı Dörtyol’da transfer çalışmaları sürüyor. Bu sezon başa oynayan bir takım yaratmak isteyen Dörtyol yönetimi, kaleci Ahmet Vatansever’i renklerine bağlayarak ilk transferini gerçekleştirmesinin ardından görüşmekte olduğu bazı futbolcular ile de anlaşma noktasına geldiği ve hafta içerisinde imza atırması bekleniyor.
Dörtyol Ahmet Vatansever’i renklerine bağladı
Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenör Mustafa Özkaraman yönetimindeki yeni sezon hazırlık çalışmaları devam ederken, takımın ihtiyaç duyulan mevkiler içinde transfer çalışmalarıda devam ediyor. Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol, 1.ligde başa oynayabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan Başkan Erhan Öztürk, yönetimi Bostancı Bağcıl kalecisi Ahmet Vatansever ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldı.
27 Haziran 2021 Pazar 16:23
Futbol Federasyonu’nda İmza Atıldı