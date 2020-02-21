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Dördüncü ayak Köse ve Alina’nın

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü ayağını genç erkeklerde Ata Köse, kadınlarda Alina Docherty kazandı.

Dördüncü ayak Köse ve Alina’nın

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü ayağını genç erkeklerde Ata Köse, kadınlarda Alina Docherty kazandı.

21 Şubat 2020 Cuma 11:53
Dördüncü ayak Köse ve Alina’nın
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağı yapıldı.  Gönyeli Spor Kulübü Darts Salon u’nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü ayağını genç erkeklerde Ata Köse, kadınlarda Alina Docherty kazandı. Genç erkeklerde ikinciliği Hüseyin Osman Türeray, kadınlarda Ceylan Gülsev elde etti.  Beş ayaktan oluşan şampiyon anın dördüncü ayağı sonunda genç erkeklerde Ata Köse, kadınlarda Alina Docherty zirvede yer alıyor.

Dördüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle:

Genç erkekler

1-Ata Köse

2-Hüseyin Osman Türeray

3-Emre Köse

4-Mateo Solak

Kadınlar

1-Alina Docherty

2-Ceylan Gülsev

3-Süreyya Vaiz

4-Şermin Efendi

GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUANLAMA  

SPORCU ADI                       TOPLAM

1.Ata Köse                             67

2.Hüseyin Osman Türeray     53

3.Hüseyin Coşkuner               44

4.Eray Tok                              40

5.Recep Sağır                         29

6.Emre Köse                           29

7.Şehmuz Yalap                     28

8.Kader Ali Çamlıbelli           28

9.Osman Kozansoy                28

10.Mateo Solak                      26

11.Hasan Çamlıbelli               22

12.Mesut Aksal                      20

13.Zafer Töre                          19

14.Efe Ergün                          15

15.Taylan Denizci                  7

KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUANLAMA  

SPORCU ADI                       TOPLAM

1.Alina Docherty                    80

2.Samiran Çoban                    51

3.Ceylan Gülsev                     39

4.Süreyya Vaiz                       38

5.Ebru Kösemihal                   33

6.Cemre Kara                         30

7.Indıana Codreanu               30

8.Şermin Efendi                     28

9.Nilsu Birşen                         12

10.Duygu Oktay                    7

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Anahtar Kelimeler:
Genç Erkekler Ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası
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