Dördüncü ayak Köse ve Alina’nın

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağı yapıldı. Gönyeli Spor Kulübü Darts Salon u’nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü ayağını genç erkeklerde Ata Köse, kadınlarda Alina Docherty kazandı. Genç erkeklerde ikinciliği Hüseyin Osman Türeray, kadınlarda Ceylan Gülsev elde etti. Beş ayaktan oluşan şampiyon anın dördüncü ayağı sonunda genç erkeklerde Ata Köse, kadınlarda Alina Docherty zirvede yer alıyor.

Dördüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle:

Genç erkekler

1-Ata Köse

2-Hüseyin Osman Türeray

3-Emre Köse

4-Mateo Solak

Kadınlar

1-Alina Docherty

2-Ceylan Gülsev

3-Süreyya Vaiz

4-Şermin Efendi

GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUANLAMA

SPORCU ADI TOPLAM

1.Ata Köse 67

2.Hüseyin Osman Türeray 53

3.Hüseyin Coşkuner 44

4.Eray Tok 40

5.Recep Sağır 29

6.Emre Köse 29

7.Şehmuz Yalap 28

8.Kader Ali Çamlıbelli 28

9.Osman Kozansoy 28

10.Mateo Solak 26

11.Hasan Çamlıbelli 22

12.Mesut Aksal 20

13.Zafer Töre 19

14.Efe Ergün 15

15.Taylan Denizci 7

KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUANLAMA

SPORCU ADI TOPLAM

1.Alina Docherty 80

2.Samiran Çoban 51

3.Ceylan Gülsev 39

4.Süreyya Vaiz 38

5.Ebru Kösemihal 33

6.Cemre Kara 30

7.Indıana Codreanu 30

8.Şermin Efendi 28

9.Nilsu Birşen 12

10.Duygu Oktay 7