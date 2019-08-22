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Dolu Gençlik Gücü’nde mutlu

Yonpaş Dumlupınar’dan Gençlik Gücü’ne transfer olan Emir Dolu duygu ve düşüncelerini aktarırken mutluluğunu dile getirdi.

Dolu Gençlik Gücü’nde mutlu

Yonpaş Dumlupınar’dan Gençlik Gücü’ne transfer olan Emir Dolu duygu ve düşüncelerini aktarırken mutluluğunu dile getirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:36
Dolu Gençlik Gücü’nde mutlu

“Gençlik Gücü’nde olmak mutluluk verici”

Yaz transfer döneminde Yonpaş Dumlupınar’dan Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’ne transfer olan Emir Dolu Gençlik Gücü’nde olmaktan ve tekrar Süper Lig’de oynayacağından dolayı mutluluğunu dile getirdi. Dolu “Burada çok iyi karşılandım arkadaşlık çok iyi. Takımın ve teknik heyetin gözle görülür bir kalitesi var. Şuan kampta tam hazır olmadığım için takımdan bireysel olarak hocalarım benimle ilgileniyor. Kıbrıs’a döndüğümüzde takımla birlikte çalışmalara başlayacağım ve lige hazır bir şekilde gireceğim” dedi.

“Eski takımın Yonpaş Dumlupınar’a başarılar dilerim”

Eski takımı Yonpaş Dumlupınar’ı da unutmayan tecrübeli oyuncu şunları söyledi: Buradan eski takımım Dumlupınar’a da  başarılar diler teşekkürlerimi sunarım. Gençlik Gücü’nün ligi en güzel yerde bitirmesi için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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