banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105360
ALTIN
377.630
DOLAR
6.8128
STERLİN
8.4043
EURO
7.5343
banner339
Mültüci tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Havuza düşen 16 aylık bebek yoğun bakımda
SORUMSUZ BAKICI TUTUKLANDI
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO
EL-SEN: “Kurumu özerk bir yapıya kavuşturacağız”
ELSEN'DEN AÇIKLAMA

Doğruyol’dan Dizdarlı’nın açıklamalarına tepki

Lefke kulüp başkanı Adnan Doğruyol Çetinkaya kulübü başkanı Dr. Bülent Dizdarlı’nın “bu dönemde kulüplere para aktarılmasına karşıyım” açıklamasına tepki gösterdi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:21
Doğruyol’dan Dizdarlı’nın açıklamalarına tepki
banner337
banner345

Kulüpler büyük sıkıntı içinde

Lefke başkanı Doğruyol kulüplerin büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu Çetinkaya kulüp başkanının da takımın durumundan dolayı düşme olmasın lig tescillensin dediğini düşündüğünü kaydetti.

banner341
Devletin görevini yapıyoruz

Lefke başkanı Doğruyol kulüplerin, devletin yapması gereken görevi üstlendiğini belirterek gençlere spor yaptırdıklarını ve devletin de buna karşılık kendilerine katkı yaptığını söyledi.

Bu konuda Çetinkaya kulüp başkanı Dr. Bülent dizdarlı “Para aktarılmasına karşıyım” ifadelerini kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Lefke başkanı Doğruyol konuya tepki gösterdiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Adnan DoğruyolDr. Bülent DizdarlıLefke Spor Kulübü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli’de kriz
Bahçeli’de kriz
Özbilgehan, KKTC MOK Başkanıyla görüştü
Özbilgehan, KKTC MOK Başkanıyla görüştü
MOK Türkiye ile ilişkileri geliştirecek
MOK Türkiye ile ilişkileri geliştirecek
Maraş, sahilde çalıştı
Maraş, sahilde çalıştı
Geri sayım başladı
Geri sayım başladı
Düzkaya, bayramda da çalıştı
Düzkaya, bayramda da çalıştı
Cihangir’de sıkı önlem
Cihangir’de sıkı önlem
BÜY kuvvet topluyor
BÜY kuvvet topluyor
Samani:Bir süre daha bekleyeceğiz
Samani:Bir süre daha bekleyeceğiz
Pınarbaşı çalışmalara başladı
Pınarbaşı çalışmalara başladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim