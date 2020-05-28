Doğruyol’dan Dizdarlı’nın açıklamalarına tepki

Kulüpler büyük sıkıntı içinde

Lefke başkanı Doğruyol kulüplerin büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu Çetinkaya kulüp başkanının da takımın durumundan dolayı düşme olmasın lig tescillensin dediğini düşündüğünü kaydetti.

Lefke başkanı Doğruyol kulüplerin, devletin yapması gereken görevi üstlendiğini belirterek gençlere spor yaptırdıklarını ve devletin de buna karşılık kendilerine katkı yaptığını söyledi.

Bu konuda Çetinkaya kulüp başkanı Dr. Bülent dizdarlı “Para aktarılmasına karşıyım” ifadelerini kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Lefke başkanı Doğruyol konuya tepki gösterdiğini söyledi.