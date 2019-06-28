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Doğayı Hisset Offroad Gezisi yapılıyor

Doğayı Hisset Offroad Gezisi yapılıyor

28 Haziran 2019 Cuma 09:35
Doğayı Hisset Offroad Gezisi yapılıyor

Bu yolun çıkışı var sloganıyla uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği ile ortak organizasyonlar ve yarışlarına destek veren Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, çocuklara ve gençlere yönelik Doğayı Hisset Offroad Gezisi gerçekleştiriyor. 30 Haziran Pazar günü, arazi araçlarıyla Lefkoşa Surlariçi’nde toplanacak olan offroad severler, kısa bir toprak gezi parkuru geçtikten sonra saat 14.00’te Taşkent Piknik Alanı’nda yemek yiyecekler. Başbakan Ersin Tatar’ın da katılacağı etkinlikte gençlere katılım sertifikası verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Doğayı Hisset Offroad GezisiKuzey Kıbrıs Offroad Derneği
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