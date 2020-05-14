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Doğan'ın gözü kupada

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan hedeflerinin kupa olduğunu vurguladı

14 Mayıs 2020 Perşembe 18:30
Doğan'ın gözü kupada
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Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, açıklama yaparak ligdeki başarısından dolayı rakipleri Mağusa Türk Gücü'nü tebrik ederek kupaya odakalandıklarını söyledi.

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DTB Teknik Direktörü Caner Oshan, iki aydır futboldan uzak kaldıklarını belirterek “Bu bizim için çok zor bir dönemdi. Ülke olarak futbolu özledik. Elimizdeki imkanlar ve kısıtlı zaman doğrultusunda 4 haftada hazır olabildiğimiz kadar hazır olup kalan maçlarımızı oynayacağız” dedi.

4 haftada 4-4’lük olamayız

“4 haftada hiçbir takım 4/4'lük hazır olamaz ancak yapacak pek fazla bir şey yok. Ligde Mağusa fark yarattı. %99 şampiyon olacaklar. Bundan dolayı biz kupa maçlarına odaklandık” diyen DTB Teknik direktörü Caner Oshan “orada da zorlu maçlar olacak. Kupa maçları şölen havasında, tarafsız sahalarda ve tek maç şeklinde oynatılıp sahaya gelen insanları mutlu edebiliriz ve hastalığı bir nebze olsun unutturabiliriz. Unutulmamalıdır ki futbol ülkemizin tek eğlence branşı" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 14.05.2020 18:34
Anahtar Kelimeler:
Caner Oshan
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