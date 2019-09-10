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Doğan’dan Diop bombası

Doğan Türk Birliği’nde yabancı transfer konusunda sıcak gelişmeler..

Doğan’dan Diop bombası

Doğan Türk Birliği’nde yabancı transfer konusunda sıcak gelişmeler..

10 Eylül 2019 Salı 23:40
Doğan’dan Diop bombası

Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği’nde yabancı transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daha önceden anlaşma sağlanan Mirlan Murzaev’in Kırgızıstan milli takımı ile maçları olması ve yaklaşık lig karşılaşmasında forma giyemeycek olmasından dolayı Doğan Türk Birliği yeni arayışlara girmişti.

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Kayserispor’da oynadı

BAL’da yabancı yasağı getirilmesinden sonra boşta kalan Babacar Mbaye Diop ile görüşmelerini sıklaştıran Girne temsilcisi, anlaşmaya vardı. Kayserispor’un Türkiye’ye getirdiği ve özellikle BAL’da 81 maç 67 gol gibi müthiş rakamlara ulaşan Diop, şimdiden büyük heyecan yarattı. Sadece 27 yaşında ve 1.92 boya sahip golcü oyuncu, güçlü fiziği ve son vuruşlarıdaki etkisi ile tanınıyor.

Anahtar Kelimeler:
Babacar Mbaye Diop
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