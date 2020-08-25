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Doğan’da teknik heyet belirlendi

Teknik direktör Caner Oshan’ın yardımcılıklarını Celal Keleş ve Gökhan Güvensoy yaparken kaleci antrenörü olarak da İbrahim Reis görev yapacak..

25 Ağustos 2020 Salı 07:15
Doğan’da teknik heyet belirlendi
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K-Pet Süper Ligi’nin önemli takımlarından Doğan Türk Birliği’nde teknik heyet belirlendi.

Teknik direktör Caner Oshan’ın yardımcılıklarını Celal Keleş ve Gökhan Güvensoy yaparken kaleci antrenörü olarak da İbrahim Reis görev yapacak.

Doğan Türk Birliği’nden yapılan açıklamada “Kulübümüz teknik ekibine yeni katılan Celal Keleş ve Gökhan Güvensoy hocalarımıza hoşgeldin der başarılar dileriz. Değerli hocalarımız Afün Girgen ve Çağan Çerkez e kulübümüze verdikleri tüm hizmetler için çok teşekkür eder bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
DtbCaner Oshan
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