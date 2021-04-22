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Doğan’da ilk adım atıldı

Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği tesis projesinin temel atma törenini gerçekleştirdi

22 Nisan 2021 Perşembe 17:31
Doğan’da ilk adım atıldı
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Süper ligin Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği yeni kulüp binasının temel atma törenini bugün gerçekleştirdi. 20 Temmuz Mete Adanır stadyumunun yanında gerçekleştirilen temel atma törenine Kulüp başkanı Bayar Piskobulu eski spor bakanı Kemal Dürüst, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile birlikte İnşaat Komitesi Başkanı Olgun Aydoğan açılış konuşmasında yer alan isimler oldu.

Bayar Piskobulu: Uzun uğraşlar verdik

Doğan Türk Birliği kulüp başkanı süreçte emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederken, bu noktaya gelinene dek uzun uğraşlar verildiğini şu an itibariyle ise artık keyifli bir başlangıca imza attıklarını söyledi. İlk etap adına sıkıntı olmadığını belirten Piskobulu herkese bir kez daha teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kemal Dürüst: Gençliğe hizmet önemli

Kemal Dürüst ise yaptığı konuşmada dönemin Doğan Türk Birliği yöneticilerinin arsa adına kapısını çaldığını bireye gitme yerine ise gençliğe hizmet edecek noktaya vermeye daha sıcak bakarak yola çıktıklarını söyleyerek, sürecin hayırlara vesile olmasını diledi.

Nidai Güngördü: Belediye olarak hazırız

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise yaptığı konuşmada farklı yıllarda Doğan Türk Birliği yönetiminde bulunduğunu ve tesis konusunun hep önlerine geldiğini ifade etti. Belediye olarak üzerlerine düşen desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Güngördü, bugün Doğan Türk Birliği’nin önemli bir adım attığını söyledi.

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