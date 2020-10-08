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Doğan’da hazırlıklar sürüyor

08 Ekim 2020 Perşembe 00:17
Doğan’da hazırlıklar sürüyor
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Ligin başlayıp başlamayacağı yönünde belirsizlik sürerken Girne temsilcisi aralıksız çalışıyor

K-Pet Süper ligin Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği futboldaki belirsizliğe rağmen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dün 70 dakikalık çalışmaya Dursun Cem Ateş dışında tüm futbolcular katılırken, haftanın 5 günü çalıştıklarını belirten Caner Oshan, Cumartesi – Pazar’ı oyunculara boş verdiklerini ifade etti.

İstekli çalışıyoruz

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan yaptığı açıklamada oyuncu grubunun yardımcı antrenörü Celal Keleş nezaretinde istekli ve arzulu çalıştığını belirtti. Futboldaki belirsizliğe rağmen oyuncu grubunun istek ve arzusunun yüksek tempolu çalışma ortamında önemli olduğunu belirten Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan haftanın beş günü çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Belirsizliğin elbette kafalarda soru işareti olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı herkes gibi kendilerinin de süreci takip ettiklerini söyledi.

Dursun karantinada

Yurt dışından dönen kaleci Dursun Cem Ateş’in karantinada olduğunu belirten Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan Dursun Cem Ateş’in karantina sürecinin sona ermesiyle birlikte aralarında olacağını sözlerine ekledi.

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