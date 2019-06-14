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Doğan’da Çerkez yardımcı antrenör

Doğan’da Çerkez yardımcı antrenör

14 Haziran 2019 Cuma 09:07
Doğan’da Çerkez yardımcı antrenör

Girne ekiplerinden Doğan Türk Birliği(DTB), teknik heyete yeni bir ismi dahil etti. Sarı lacivertliler, Çağan Çerkez'i yardımcı antrenörlük görevine getirdi. 

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Ülkemizin başarılı antrenörlerinden Çağan Çerkez, yeni sezonda DTB teknik heyetinde Teknik Direktör Caner Oshan ve Antrenör Afün Girgen ile birlikte görev yapacak. Geçtiğimiz hafta spor servisimize demeçte bulunan DTB Başkanı Bayar Piskobulu, teknik heyete yeni bir ismi daha ilave edeceklerini söylemişti. Bugün alınan karar sonrasında Çağan Çerkez, teknik heyetin yeni elemanı oldu. Çerkez, geçtiğimiz yıl Mesarya'yı çalıştırmış, daha sonra ise Lefke'de yardımcı antrenör olarak çalışmıştı. Futbolculuk kariyerinde bir dönem DTB forması da giyen Çağan Çerkez, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini bu göreve laik gören Bayar Piskobulu, Caner Oshan ve Afün Girgen'e teşekkür etti.
 

Anahtar Kelimeler:
çağan çerkez
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