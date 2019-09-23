Doğan deplasmanda lider 1-4

K-Pet Süper Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Doğan Türk Birliği konuk olarak gittiği Lefke deplasmanında 4-1 galip gelerek haftayı 3 puanla kapadı ve gol averajıyla liderliğe yerleşti.
34’ Lefke savunmasından Mehmet Volkan’ın kısa düşen topu önünde bulan Selim Saygı, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1
35’ soldan ceza alanına yapılan ortada savunma arkasına sarkan Billy, topu ağlarla buluşturdu: 0-2
58’ Weston’un sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarıya çıktı.
78’ Billy soldan son çizgiye kadar indi, ortasında Ahmet Sönmez topu ağlara gönderdi: 1-3
90’ kendi taşıdığı topla ceza sahasına kadar giren Weston, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-4
Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Doğan Türk Birliği deplasmanda aldığı 3 puan ve averajla liderliğe yükseldi.