Doğan deplasmanda lider 1-4

K-Pet Süper Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Doğan Türk Birliği konuk olarak gittiği Lefke deplasmanında 4-1 galip gelerek haftayı 3 puanla kapadı ve gol averajıyla liderliğe yerleşti.

34’ Lefke savunmasından Mehmet Volkan’ın kısa düşen topu önünde bulan Selim Saygı, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

35’ soldan ceza alanına yapılan ortada savunma arkasına sarkan Billy, topu ağlarla buluşturdu: 0-2

50’ Jerry’nin sert vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-2

58’ Weston’un sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarıya çıktı.

78’ Billy soldan son çizgiye kadar indi, ortasında Ahmet Sönmez topu ağlara gönderdi: 1-3

90’ kendi taşıdığı topla ceza sahasına kadar giren Weston, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-4

Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Doğan Türk Birliği deplasmanda aldığı 3 puan ve averajla liderliğe yükseldi.