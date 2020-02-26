Doğan avantajlı 1-0

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçında Doğan Türk Birliği rakibi Göçmenköy’ü mağlup ederek rövanş için avanta sağladı.

7. dakikada gelişen Doğan Türk Birliği atağında Weston’un ceza alanı içinden vuruşunda top uzak direk dibinden dışarı gitti.

27. dakikadaki Doğan Türk Birliği atağında sağdan yapılan ortada Weston’un kafa ile indirdiği topa B. Michael vurmaya çalıştığı anda ona yapılan müdahale nedeniyle penaltı beklendi. Ancak hakem devam kararı verdi.

37. dakikada Koral’ın sağdan ortasında B.Michael’in kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti.

45. dakikada Göçmenköy’den Lawal’ın gerilerden rakip defans arkasına gönderdiği topla buluşan J. Okoli kalecinin de kalesini terk etmesine rağmen topu yandan dışarı atarak mutlak bir golü harcamış oldu.

56. dakikada gelişen Göçmenköy atağında A.Sönmez’in kısa düşen geri pasında araya giren Kenneth’e oldu. Ancak kaleci Cem Dursun çabuk hareket ederek ayakları ile topu uzaklaştırdı.

66. dakikadaki Doğan Türk Birliği atağında rakip ceza alanı içinde oluşan karambolde topa kafa ile vuran Weston oldu. Kaleci ozan direğin altından topu kornere atmayı başardı.

77. dakikada Doğan Türk Birliği öne geçti. Gelişen atakta B.Michael’in ceza alanına girerken vuruşunda rakibe çarpan top kornere gitti. Aydın’ın kornerden gelen topuna iyi yükselen Razag kafa ile topu ağlara yollayarak Doğan Türk Birliği’ni 1-0 öne geçirdi.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Doğan Türk Birliği rövanşı için avantaj sağlayan takım oldu.