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Doğan antrenmanlara başladı

04 Ekim 2020 Pazar 20:55
Doğan antrenmanlara başladı
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Suran sportif aktivitelerin yeniden başlamasıyla Doğan Türk Birliği de çalışmalarına start verdi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun antrenman izni vermesiyle takımlar da antrenmanlarına başladı.

K-Pet Süper Lig takımlarından Doğan Türk Birliği izin sonrası ilk antrenmanını önceki gün gerçekleştirdi.

Pia Bella Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların tümü yeralırken teknik direktör Caner Oshan antrenman öncesinde futbolculara bir de konuşma yaptı.

Doğan Türk Birliği’nin hazırlıklarını haftanın 4 günü planlandığı şekilde sürdüreceği belirtildi.

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