Dizdarlı’dan taraftara çağrı

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Bülent Dizdarlı, yarın oynayacakları Mağusa Türk Gücü maçı öncesi hem geçmiş 2 haftanın değerlendirmesini hemde taraftara çağrı yaptı.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Bülent Dizdarlı, Cumartesi günü oynayacakları Mağusa Türk Gücü maçı öncesi hem geçmiş 2 haftanın değerlendirmesini hemde taraftara çağrı yaptı.

Dizdarlı’nın çağrısı şöyle “Bilindiği gibi lige iyi başlamadık. İlk iki maçımızı kaybettik. Kaybetmekle kalmadık iki maçı da 11 kişi tamamlayamadık. Bu sözlerimden kimse hakemleri suçladığımı sanmasın. Aksine her iki maçın hakemi de kuralları uyguladı. Sorun hakemlerde değil bizde. Demek ki daha fazla çalışıp aksaklıkları düzeltmemiz gerekiyor. Bunun yapılması için yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan ricamsa bu cumartesi 15.30 da oynayacağımız M.T.G maçında bizi yalnız bırakmamalarıdır. Futbolcular başkan ve yönetimin kendilerine güvendiği kadar taraftarında güvendiğini görmek isteyeceklerdir. Onları ve bizi desteğinizden mahrum bırakmayınız.”