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Dinopeter’in gözü yurtdışında

Mağusa Türk Gücü'nün yıldız oyuncusu Dinopeter Airaodion, önemli açıklamalarda bulundu ve sezon sonunda ayrılacağının sinyalini verdi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 22:35
Dinopeter’in gözü yurtdışında
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5 yıl önce ülkemize gelen ve 6 ay Türk Ocağı'nda forma giydikten sonra ülkeden ayrılan, daha sonra yeniden bir devre sarı siyahlı formayı giyen ve yüksek bir bedelle Mağusa Türk Gücü'ne transfer olan Dinopeter Airaodion, sezon sonunda ayrılacağının sinyalini verdi.

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Futbol hayatının geleceği adına sorulan soru üzerine konuşan Dinopeter, "Şimdiden yurt dışından birçok ekip beni istiyor. Kesinlikle şansımı denemek istiyorum ve kendim için en iyisini seçmek istiyorum" dedi.

Şu an için 2 3 kulübün temas kurduğunu bunlardan mutlak 1 tanesini değerlendirmeyi düşündüğünü belirten yıldız oyuncu MTG’de çok mutlu olduğunu da dile getirdi.

MTG Başkanı Koral Bozkurt ise Dinopeter'in Adanaspor'dan MTG'ye dönme sebebini ise sevgi olarak yorumladı ve yeni sezonda iyi bir yerden teklif gelirse gitmesi için bizde yardımcı olacağız dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dinopeter
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