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Dinopeter göz doldurdu

Dinopeter göz doldurdu

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:13
Dinopeter göz doldurdu

Adanaspor ile idmanlara inen Mağusa Türk Gücü’nün futbolcusu Dinopeter, dün Bakspor ile oynanan hazırlık maçında 2 gol attı ve Adanaspor maçı 2-1 kazandı.

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Dinopeter, her iki devrede attığı birer golle ve sergilediği oyunla parmak ısırttı. Maça ilk 11’de çıkan ve sağ kanatta görev alan Dinopeter, müthiş performans sergileyerek, Adanspor’lu taraftarlara kim bu adam dedirtti.

Adanaspor Hemen Sözleşme İmzalamak istedi

Adanaspor’lu yöneticiler dünkü Bakspor maçında attığı 2 gol ve sahada sergilediği performans sonrası hemen sözleşme imzalatmak isteyen yöneticilere 1 gün düşünmek için süre istediğini belirtti. Dinopeter kararını bugün verecek. Dinopeter’in bugün Adanaspor ile sözleşme imzalamaması durumunda Mağusa Türk Gücü’ne geri dönebileceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Dinopeter
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