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Dilekkaya’da kriz erken başladı

BTM 2 4.grupta yer alan Dilekkaya, Temmuz’da başlaması tasarlanan ligde mücadele etmesi maddi krizden dolayı tehlikeye girdi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:47
Dilekkaya’da kriz erken başladı
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BTM’nin Koronavirüs nedeniyle ertelenmesinden sonra Temmuz’da tekrardan başlaması gündemi meşgul ederken, hazırlıklarını sürdüren Dilekkaya’da maddi kriz baş gösterdi.

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Geçtiğimiz akşam programa konuk olan Dilekkaya antrenörü Ali İmam, Başkan Kaan Sakallızade ile yaptığı görüşmede maddi sıkıntının olduğunu, Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirliler’in de uçaklar gelmeye başlamadan para verecek durumlarının olmadığını söylemesi sonrası takımın sıkıntıya düştüğünü belirtti.

İleriki günlerde konunun netleşeceğini belirten İmam, şu anda takımın ligden çekilebilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Dilekkaya
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