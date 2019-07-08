Dilekkaya akademi testten geçti

Dilekkaya Spor Kulübü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliği çerçevesinde geçtiğimiz günlerde 8-12 yaş arası futbolcuların fiziksel uygunluk değerlendirmeleri yapıldı.



Çalışmanın birinci tabında Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından çocukların antropometrik ölçümleri gerçekleştirildi. Bu ölçümler arasında boy ve oturma yüksekliği stadiometre, bel ve kalça ölçümleri ise mezura ile alındı. Vücut kompozisyon analizi dijital tartı ile saptandı. Bunun yanında çocukların vücut yağ yüzdeleri deri kıvrım kalınlıkları (kaliper kullanılarak) alınarak değerlendirildi. Fizik Tedavi ve Rehabilitisyon Bölümü ve Spor Bilimleri Bölümü tarafından esneklik (otur uzan testi), patlayıcı kuvvet (Kollar salınımda dikey sıçrama ve tek/çift ayak öne sıçrama testi), sürat (10 m ve 20 m sprint testi), denge (Flamingo denge testi), çeviklik (Proagility test) ve spora özgü beceri (Mor-Christian beceri testi) değerlendirmeleri yapılarak çocukların Fiziksel ve Motorik özellikleri saptandı. Çalışmanın daha sonraki aşamalarında çocukların beslenme durumları saptanarak gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra beslenme ve spor eğitimleri verilecek. Çalışmalar belli aralıklarla değerlendirmeler yapılarak devam edecek.