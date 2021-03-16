banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Çocuklarımın gözü iki çeşme…”
“Çocuklarımın gözü iki çeşme…”
Temiz eller için KIBTEK büyük fırsat
Temiz eller için KIBTEK büyük...
İnfodemi ve ‘’egodemi’’
İnfodemi ve ‘’egodemi’’
Hangi develer ile kervan kurulur?
Hangi develer ile kervan kurulur?
banner376
Flaş Haber
Üstel'den önemli açıklama!
Kapat

Dilek ve temenni noktasındayız

Yeniboğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu futbolun ülke adına çok değerli olduğunu söyledi

16 Mart 2021 Salı 18:29
Dilek ve temenni noktasındayız
banner337
banner395

Yeniboğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu futbolun ülke adına çok değerli olduğunu söyledi

Yeniboğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu şu an itibariyle sadece dilek ve temenni noktasında olduklarını ifade etti. Birkaç oyuncusunda geri dönüş adına sıkıntılar olacağını ifade eden Şerifoğlu, başlangıç anlamında federasyonun niyetinin son derece güzel olduğunu söyledi.

Futbol bizim için değerlidir

Futbolun ülke adına son derece önemli ve değerli olduğunu ifade eden Yeniboğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu futbol federasyonunun da ligleri başlatma adına niyetinin son derece güzel olduğunu ifade etti.

Futbol adına umutluyuz

Pandemi sürecinin şu an itibariyle ortada olduğunu ancak futbolun da ülke adına son derece önemli bir sosyal aktivite olduğunu belirten Şerifoğlu, vakaların da son dönemde azalmasının başlamak adına umut verici olduğunu söyledi.

Bazı oyuncularda mental sıkıntı olacak

Futbolun takımsal bir oyun olduğunu bu nedenle birlikte çalışma gerektiğini ifade eden Yeniboğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, olası başlangıç durumunda birkaç oyuncusunda geri dönüş adına mental anlamda sıkıntılar olacağını ifade etti.

İzin çıkarsa çalışmalara başlayacağız

Plan ve program anlamında ne yazık ki bir şey yapamadıklarını sadece dilek ve temenni noktasında olduklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, izin çıkması durumunda seve seve çalışmalara başlamak istediklerini söyledi.

Hazırlık için 8-10 hafta yeterli

Sürecin uzamasının sorulması üzerine ise konuşan Yeniboğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, 8-10 haftanın yeterli gibi durduğunu ancak gerekmesi durumunda ise süreci uzatma durumuna da gidebileceklerini söyledi.

Sözleşmelerin artık gündeme gelmesi gerekir

Son dönemde BAL ligine giden oyuncular hakkında da konuşan Şerifoğlu, kulüpler açısından gidişlerin zor bir durum olduğunu, sözleşme veya benzeri bir sürecin artık gelmesi gerektiğini ifade etti.

Oyuncular da haklı kulüpler de

BAL ligine gidişlere bakıldığında hem giden oyuncuların hem de isyan eden kulüplerin haklı olduğunu belirten Yeniboğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, oyuncuların bir çıkış yolu bulup adadan ayrıldıklarını, ancak kulüplere bir bedel ödenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Soytürk, Akşehirspor’da
Emre Soytürk, Akşehirspor’da
Dua ediyorum
Dua ediyorum
Sporda covid açılımı
Sporda covid açılımı
Çavuşgil ameliyat oldu
Çavuşgil ameliyat oldu
Cimnastikte hakem kursu düzenlenecek
Cimnastikte hakem kursu düzenlenecek
Sapsızoğlu: “Pandemi nedeniyle çocuklar sosyalleşme sıkıntısı yaşayıp, yalnızlığa  büründü”
Sapsızoğlu: “Pandemi nedeniyle çocuklar sosyalleşme sıkıntısı yaşayıp, yalnızlığa  büründü”
Neye göre plan
Neye göre plan
Kaymaklı iddialı
Kaymaklı iddialı
Elektriğe “Geçici” çözüm
Elektriğe “Geçici” çözüm
Gazioğlu’ndan sitem
Gazioğlu’ndan sitem

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim