Dilek ve temenni noktasındayız

Yeniboğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu futbolun ülke adına çok değerli olduğunu söyledi

Yeniboğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu şu an itibariyle sadece dilek ve temenni noktasında olduklarını ifade etti. Birkaç oyuncusunda geri dönüş adına sıkıntılar olacağını ifade eden Şerifoğlu, başlangıç anlamında federasyonun niyetinin son derece güzel olduğunu söyledi.

Futbol bizim için değerlidir

Futbolun ülke adına son derece önemli ve değerli olduğunu ifade eden Yeniboğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu futbol federasyonunun da ligleri başlatma adına niyetinin son derece güzel olduğunu ifade etti.

Futbol adına umutluyuz

Pandemi sürecinin şu an itibariyle ortada olduğunu ancak futbolun da ülke adına son derece önemli bir sosyal aktivite olduğunu belirten Şerifoğlu, vakaların da son dönemde azalmasının başlamak adına umut verici olduğunu söyledi.

Bazı oyuncularda mental sıkıntı olacak

Futbolun takımsal bir oyun olduğunu bu nedenle birlikte çalışma gerektiğini ifade eden Yeniboğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, olası başlangıç durumunda birkaç oyuncusunda geri dönüş adına mental anlamda sıkıntılar olacağını ifade etti.

İzin çıkarsa çalışmalara başlayacağız

Plan ve program anlamında ne yazık ki bir şey yapamadıklarını sadece dilek ve temenni noktasında olduklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, izin çıkması durumunda seve seve çalışmalara başlamak istediklerini söyledi.

Hazırlık için 8-10 hafta yeterli

Sürecin uzamasının sorulması üzerine ise konuşan Yeniboğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, 8-10 haftanın yeterli gibi durduğunu ancak gerekmesi durumunda ise süreci uzatma durumuna da gidebileceklerini söyledi.

Sözleşmelerin artık gündeme gelmesi gerekir

Son dönemde BAL ligine giden oyuncular hakkında da konuşan Şerifoğlu, kulüpler açısından gidişlerin zor bir durum olduğunu, sözleşme veya benzeri bir sürecin artık gelmesi gerektiğini ifade etti.

Oyuncular da haklı kulüpler de

BAL ligine gidişlere bakıldığında hem giden oyuncuların hem de isyan eden kulüplerin haklı olduğunu belirten Yeniboğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, oyuncuların bir çıkış yolu bulup adadan ayrıldıklarını, ancak kulüplere bir bedel ödenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.