Dikmen gözünü kararttı

Ligin ikinci yarısına iddialı girmek isteyen bordo-mavililer bu bağlamda Göçmenköy’den Neval ve Hamitköy’den Ardahan’ı kadrosuna kattı. İki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katan Dikmen erteleme maçında Pazar günü Tatlısu ile mücadele edecek.