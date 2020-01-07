BTM birinci lig beyaz grupta mücadele eden Dikmen transfer de düğmeye bastı.
Dikmen gözünü kararttı
BTM birinci lig beyaz grupta mücadele eden Dikmen transfer de düğmeye bastı.
07 Ocak 2020 Salı 20:38
Ligin ikinci yarısına iddialı girmek isteyen bordo-mavililer bu bağlamda Göçmenköy’den Neval ve Hamitköy’den Ardahan’ı kadrosuna kattı. İki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katan Dikmen erteleme maçında Pazar günü Tatlısu ile mücadele edecek.
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