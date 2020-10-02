Destek sürüyor

Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği Karaoğlanoğlu Balıkçı barınağına katkılar devam ediyor

Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği Karaoğlanoğlu Balıkçı barınağındaki çalışmaları hızla sürdürüyor.

Dernek Başkanı Sait Faraç yaptığı açıklamada barınağın özellikle sportif amaçlarla yaptıkları çalışmalarda herkes tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Faraç son olarak düzenledikleri albakor avlama yarışmasında 60 civarında teknenin yarışmaya katıldığını ancak barınağın yetersizliğinden dolayı farklı noktalardan çıkış vermek zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Faraç bölge esnafının da kendilerine bu konuda destek verdiğini vurgulayarak son olarak işinsanı Mustafa Öztürk’ün de derneğe katkı yaptığını söyledi.

Faraç Öztürk’e katkılşarından dolayı teşekkür ederken en kısa zamanda yeni bir yarışma düzenlemek için çalışmalarını sürdüğünü söyledi.