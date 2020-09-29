Desteğe hazırız

Yonpaş Dumlupınar Kulüp Başkanı Mehmet Evram bugünkü dönemi de en iyi şekilde geçirmenin mümkün olduğunu söyledi

Yonpaş Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram askıya alınan ligle ilgili olarak açıklama yaparken, sürecin tüm bireyler tarafından çözüm bulunarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na her konuda tam destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Evram, bu yılın askıya alınması konusuna karşı olduğunu söyledi.

Doğru adımlar atılabilir

Yonpaş Dumlupınar Kulüp Başkanı Mehmet Evram yaptığı açıklamada, geride kalan Mart ayındaki pandemi sürecini ülke olarak çok iyi atlattıklarını yine yapılacak ve atılacak doğru adımlar sonrasında bugünkü dönemi de en iyi şekilde geçirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Sporun durdurmakla bu süreç son bulmayacak

Futbolu veya sporu durdurma ile bu sürecin son bulmasının bağdaşmadığını ifade eden Evram, atılabilecek her doğru adımda federasyonun yanında olduklarını söyledi. Yonpaş Dumlupınar olarak çok ciddi planlamalar yaparak yola çıktıklarını fakat gelinen süreçte yine üzülerek durumu seyrettiklerini ifade eden Mehmet Evram, futboldan para kazanan bir çok kesimin olduğunu, bu nedenle konunun ilgili merciler tarafından yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti. Yonpaş Dumlupınar olarak bu yılın askıya alınmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade eden Mehmet Evram, futbolun devamı konusunda atılacak olan her doğru adıma hazır olduklarını sözlerine ekledi.