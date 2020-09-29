banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1121
ALTIN
471.321
DOLAR
7.7650
STERLİN
10.0037
EURO
9.0520
Rotasyona girelim tam maaş alalım, öylemi!
Rotasyona girelim tam maaş alalım,...
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
İki yüzlülükler tavan yaparsa
İki yüzlülükler tavan yaparsa
banner376

Desteğe hazırız

29 Eylül 2020 Salı 00:14
Desteğe hazırız
banner337
banner351

Yonpaş Dumlupınar Kulüp Başkanı Mehmet Evram bugünkü dönemi de en iyi şekilde geçirmenin mümkün olduğunu söyledi

Yonpaş Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram askıya alınan ligle ilgili olarak açıklama yaparken, sürecin tüm bireyler tarafından çözüm bulunarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na her konuda tam destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Evram, bu yılın askıya alınması konusuna karşı olduğunu söyledi.

Doğru adımlar atılabilir

Yonpaş Dumlupınar Kulüp Başkanı Mehmet Evram yaptığı açıklamada, geride kalan Mart ayındaki pandemi sürecini ülke olarak çok iyi atlattıklarını yine yapılacak ve atılacak doğru adımlar sonrasında bugünkü dönemi de en iyi şekilde geçirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Sporun durdurmakla bu süreç son bulmayacak

Futbolu veya sporu durdurma ile bu sürecin son bulmasının bağdaşmadığını ifade eden Evram, atılabilecek her doğru adımda federasyonun yanında olduklarını söyledi. Yonpaş Dumlupınar olarak çok ciddi planlamalar yaparak yola çıktıklarını fakat gelinen süreçte yine üzülerek durumu seyrettiklerini ifade eden Mehmet Evram, futboldan para kazanan bir çok kesimin olduğunu, bu nedenle konunun ilgili merciler tarafından yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti. Yonpaş Dumlupınar olarak bu yılın askıya alınmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade eden Mehmet Evram, futbolun devamı konusunda atılacak olan her doğru adıma hazır olduklarını sözlerine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaldığımız yerden başlayacağız
Kaldığımız yerden başlayacağız
Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk risk
Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk risk
Başlangıcı iyi yaptık
Başlangıcı iyi yaptık
Kalıcı bir takım yaratacağız
Kalıcı bir takım yaratacağız
Eren göz kamaştırdı
Eren göz kamaştırdı
Dumlupınar kan verdi
Dumlupınar kan verdi
Çam Kaymaklı kulübünü ziyaret etti
Çam Kaymaklı kulübünü ziyaret etti
Futbola darbe vurur
Futbola darbe vurur
Örnek olması gerekir
Örnek olması gerekir
Cimnastik Federasyonu’ndan vefa
Cimnastik Federasyonu’ndan vefa

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim