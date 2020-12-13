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Dereceye girenler belirlendi

13 Aralık 2020 Pazar 19:26
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KTSYD Master Kupası dün oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde tenis branşında ilk kez düzenlenen “KTSYD Master Kupası” tamamlandı. KKTF kortlarında yer alan ve KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen organizasyonda dün final müsabakaları oynandı.

12-14-16 yaş ve Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere düzenlenen organizasyonun ödül töreninde KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu ve KTSYD Başkanı Burhan Gürkan yaptıkları konuşmada kupayı gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ödül töreninde anı madalyalarını KTSYD Yönetim Kurulu üyeleri Necati Özsoy, Çilen Ulusoy ve KKTF Yönetim Kurulu üyesi Çağakan Kansu verdi.

Ülke tenisinin önemli isimlerinden, birçok kez Kıbrıs şampiyonu olmuş bir isim olan Özel Vasıf’ın yanı sıra kategorilerinde dereceye girenlere kupalarını Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, KTSYD eski başkanları Ogün Genç Kaçmaz ve Bülent Kılıçoğlu ile KKTF eski başkanı Saffet Barutçu tarafından takdim edildi. Kupanın final müsabakalarındaki sonuçları ve sıralama şöyle:

12 Yaş Kızlar - Final

Irmak Erker  - Özgül Şah: 1/6 – 0/6

12 Yaş Erkekler - Final

Toprak Altuntaş - Bekir Devran Esendağlı: 3/6 – 3/6

14 Yaş Kızlar - Final

Nadir Çınarlılı  - Kayra Yüceer: 6/4 – 6/4

14 Yaş Erkekler - Final

Turgay Vural Hıdıroğlu - Göktuğ Yusuf Gökbayrak: 4/6 – 6/1 – 6/1

16 Yaş Kızlar - Final

Azra Seray Yalkıç - Elçin Özbilen: 7/5 – 6/4

16 Yaş Erkekler - Final

Derin Samioğlu - Zeki Esendağlı: 6/2 – 6/0

Büyük Kadınlar - Final

Azra Seray Yalkıç – Maria Tatarnikova: 3/6 – 4/6

Büyük Erkekler - Final

Rasim Ülker - Abdelrahman Al Bitar: 7/5 – 6/1

KTSYD 2020 MASTERLER KUPASI KATEGORİ SIRALAMASI:

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12 Yaş Kız

1– Özgül Şah 

2- Irmak Erker

12 Yaş Erkekler

1- Bekir D. Esendağlı

2- Toprak Altuntaş

14 Yaş Kızlar

1- Nadir Çınarlılı 

2- Kayra Yüceer

14 Yaş Erkekler

1- Turgay V. Hıdıroğlu

2- Göktuğ Y. Gökbayrak

16 Yaş Kızlar

1- Azra S. Yalkıç 

2- Elçin Özbilen

16 Yaş Erkekler

1- Derin Samioğlu

2- Zeki Esendağlı  

Büyük Kadınlar

1- Maria Tatarnikova 

2- Azra S. Yalkıç

Büyük Erkekler

1- Rasim Ülker 

2- Abdelrahman Al Bitar

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Son Güncelleme: 14.12.2020 06:02
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Spor Yazarları DerneğiKuzey Kıbrıs Tenis FederasyonuKTSYD Master Kupası
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