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Denner kendi rekorunu kırdı

Drag yarışında Deniz Denner 9.950 saniyelik derecesi ile kendine ait olan pist rekorunu kırdı ve otomobiller arasında 10 saniyenin altındaki ilk pilot ünvanını elde etti

08 Haziran 2021 Salı 19:53
Denner kendi rekorunu kırdı
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Aylar süren hazırlıkların ardından sezonun ilk drag yarışı, Akıncılar Tünel yolunda geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı.

Bu sezon ilk kez Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği ile Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun işbirliği içinde yapılan organizasyonda hem otomobiller, hem de motosikletler mücadele etti. Cahit Necipoğlu Ltd’in ana sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapılan yarışta toplam 62 otomobil mücadele etti. Değirmenlik Belediyesi’nin katkıları, Glo ve Güven Sigorta’nın da  Co-sponsorluklarıyla hayata geçirilen organizasyon şenlik havasında, binlerce seyircinin katılımıyla yapıldı. Dj Joker’in setleri, Soydan Korkmaz’ın sunumuyla ve Gelengül Production’ın canlı yayınıyla binlerce insana ulaşan yarış izleyenlerden tam not aldı.

Denner kendi rekorunu kırdı

Pilotların sıralama derecelerine göre 7 sınıfa ayrıldıkları otomobil drag yarışında Deniz Denner 10 saniyenin altına inmeyi başaran ilk pilot olarak kendine ait pist rekorunu da kırarak 9,950 saniye elde etmeyi başardı ve güne damgasını vurdu. 10 saniye sınıfında ise Emre Erosal birinciliği almayı başardı. Onu sırasıyla Vasilis Bpd ve Stellios Bpd takip etti. 11 saniye sınıfının birincisi Cengiz Şerioğlu oldu. İkinci Mustafa Tangül olurken, Habib Yıldırımlar üçüncü oldu. 12 saniye sınıfının en hızlısı Çağkan Bozalanlar oldu. İkinci Mülaim Çınarlılı olurken, üçüncü Halil Kadıoğlu oldu. 13 saniye sınıfında Ümit Say birincilik kupasını almaya hak kazanan isim oldu. Onu sırasıyla Berke Barkut ve Ali Çıdan takip etti. 14 saniyede birinci Turgut Aşan oldu. İkinci Bayram Dereci olurken üçüncü Sezer Ayda oldu. Ve 15 saniye sınıfında birinci Sami Ören, İkinci Fethi Karlankuş, üçüncü Ersin Danacı oldu. Akşam üzeri başlayan yarış, gecenin geç saatlerine dek büyük bir heyecanla takip edildi. Yarış sonunda ödül töreninin önümüzdeki hafta Avenue Dereboyu’nda düzenlenecek törenle takdim edileceği açıklandı.

Dereceler:

9 Saniye sınıfı:

1.Deniz Dener -1 9,950 Saniye (Pist Rekoru)

10 Saniye sınıfı:

1.Emre Erosal-5

2.Vasislis BPD-3

3.Stellios BPD-80

11 Saniye sınıfı:

1.Cengiz Şerifoğlu-6

2.Mustafa Tangül-27

3.Habib Yıldırımlar-43

12 Saniye sınıfı:

1.Çağkan Bozalanlar-20

2.Mülaim Çınarlılı-30

3.Halil Kadıoğlu-21

13 Saniye sınıfı:

1.Ümit Say-42

2.Berke Barkut-74

3.Ali Çıdan-15

14 Saniye sınıfı:

1.Turgut Aşan-44

2.Bayram Dereci-32

3.Sezer Ayda-68

15 Saniye sınıfı:

1.Sami Ören-64

2.Fethi Karlankuş-71

3.Ersin Danacı-83

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