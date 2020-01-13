Denktaş anısına yarıştılar

Taekwondo, Karate, Judo Federasyonu tarafından Rauf Raif Denktaş anısına organize edilen müsabakalar dün yapıldı.
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına yapılan Hyong/Pumse/Kata Müsabakaları dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Dereceye Girenlere Ödülleri Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulup Temsilcileri tarafından verildi .
Müsabakaları, Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Ceyda Uçaner,Zehra Karip, Pınar Akarpınar, Ana Tüysüz yönettiler
BAYANLAR HYONG
1.Kategori: 1.Azra Usta 2.Ayça Eda Kurşun 3.Ecem Sarı
2.Kategori: 1.Azra Turan 2.Penny Pe 3.Su Ayza Şahin
3.Kategori: 1.Zahra Ghaderi 2.Fatima Ghaderi 3.Nehir Seringöz
4.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Asu Yasin 3.Zeynep Kuday
5.Kategori: 1.Semiha Yüceyüksel 2.Yağmur Yıldızbakan 3.İlay Kara
6.Kategori: 1.Hatice Alyanak 2.İrem Şibli 3.Ayşegül Kuday
7.Kategori: 1.Sevda Şahin 2.Ayşe Korgan 3.Rabia Tarım
9.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Özlem Tomak 3.Ela Kılıç
ERKEKLER HYONG
1.Kategori: 1.Yusuf Yıldızbakan 2.Deniz Yıldızbakan 3.Pars Şahin
2.Kategori: 1.Koral İnci 2.Murat Berk Bucak 3.Kamil Umut Demir
3.Kategori: 1.Mirsad Toprak 2.Nicolae Robert 3.Burak Erdoğan
4.Kategori: 1.Mehmet Metinser 2.Harun Rashid Hossain 3.Taha Erk
5.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Kıvanç Çağlin 3.Halil İbrahim Kurtoğlu
6.Kategori: 1.Tuğra Tığ 2.Mustafa Ünal 3.Şevket Bilgin
7.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Efe Güleç 3.Mertcan Aslantaş
8.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Yunus Emre Tomak 3.Semih Türkmen
9.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Muhammed Emin Uğur 3.Oğulcan Doğan
10.Kategori: 1.Amin Osman 2.Kemal Köstü 3.Mahmut Colayır
11.Kategori: 1.Ramadan Gökbilen 2.Dmitry Gordeev 3.Zeynel Yıldırım