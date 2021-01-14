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Denktaş anısına kırdılar

Rauf Raif Denktaş anısına yapılan Taekwondo Karate Budo Musabakaları dün akşam Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

14 Ocak 2021 Perşembe 11:49
Denktaş anısına kırdılar
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Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Rauf Raif Denktaş müsabakaları dün yapıldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına yapılan Taekwondo Karate Budo Musabakaları dün akşam Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri tarafından verildi .

Müsabakaları, Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Federasyon ve Bölge hakemleri yönetti.

Bayanlar kırış müsabaka sonuçları

1.Kategori: 1.Cemre Su Karagöz 2.Masal Akarpınar 3.Tülay Kara

2.Kategori: 1.Gizem Gürpınar 2.Aysel Ertepınar 3.Meliz Mina Kızıltaş

3.Kategori: 1.Öncel Alyanak 2.Alexandr Gudunova 3.Tuba Şenel

4.Kategori: 1.Simirna Erk 2.Gülnaz Edalı 3.Gülcan Abdullah

Erkekler kırış müsabaka sonuçları

1.Kategori: 1.Daniel Korsunov 2.Emir Kemal 3.Sedat Kara

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2.Kategori: 1.Murat Berk Bucak 2.Emirhan Edalı 3.Mehmet Taha Gidemen

3.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Şakir Atınç Yağızsoy 3.Taner Kara

4.Kategori: 1.Agit Yenice 2.Sinan Tüfekçi 3.Zeynel Yıldırım

5.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen 2.Osman Anıldı 3.Mahmut Colayır

6.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin 2.Kerim Karpuz 3.Emir Kaflı

7.Kategori: 1.MikhailKhomyshin 2.Alexandr Didukh 3.Timur Şimşek

8.Kategori: 1.Ali Arda 2.Aleksi Didukh 3.Aleksandr Molodtsov

9.Kategori: 1.Roman Yatsenko 2.Aldiyar Bolatjan

10.Kategori: 1.Samir Şimşek 2.Gleb Yurchenco

11.Kategori: 1.Sezer Er 2.Şakir Yağızsoy

12.Kategori: 1.Ramadan Gökbilen

13.Kategori: 1.Ziya Gökbilen

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Anahtar Kelimeler:
Denktaş Anısına Taekwondo Karate Budo MusabakalarıGirne Avrasya Taekwondo Merkezi
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