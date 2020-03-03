Denkay Başel satrançla anıldı

Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasının Onuncu Turu’nda Girne’nin sevilen insanlarından, 2015 yılında vefat eden, emekli öğretmen Denkay Başel anıldı. Turnuva öncesinde yapılan törene merhumun ailesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu,sevenleri ve satranççılar katıldı. Yoğun katılımın olduğu törende duygusal anlar yaşandı. Denkay Başel’in özellikle özel eğitimde başarılı çalışmaları anlatıldı. Hasan Karaokçu yaptığı konuşmada Merhum Denkay Başel’in örnek alınan yaşamı yanında : Sosyal hizmetler uzmanı Barış Başel’le yürüttükleri toplumsal önemli projelerden bahsetti. Satranç Eğitim Merkezinin etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti ve işbirliği yapma arzusunu da dile getirdi. Barış Başel de yaptığı konuşmada Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfının etkinliklerini ve amaçlarını anlattı. Burak Başel’in , Barış Başel’in, Ayşe Başel’in, babalarının yolunda ,hoşgörü ve insan sevgisiyle hareket ettikleri, topluma faydalı üç evlat yetiştirmesi hasebiyle de merhum Denkay Başel’in sık sık hatırlandığı Suat Nailer tarafından vurgulandı. Tuana Bilgin , Denkay Başel’in biyografisini okudu. Satranç Eğitim Merkezi Başkanı Ali Sener, onuncu tur hatıra plaketini Feriha Başel’e sunulmasından sonra; Başel Ailesi üyelerinin ikramı ve başarı dileğiyle turnuva başladı.
Bsw Holding satranç takımı Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası 10. turunda haftanın takımı ünvanını kazandı
Güçlü rakibi Özyalçın İnşaat Satranç Takımını az bir farkla da olsa yenen ; BSW Holding Satranç Takımı , Haftanın Takımı ünvanını kazandı. Girne Halkevi Satranç Takımı , Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı, Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımları haftanın diğer başarılı takımları oldu.
Son bir tur kalmasına rağmen şampiyonun belirlenememesi büyük bir heyecan yaratmaktadır.
10.Tur Sonuçları
Universalize Media Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Magic Touch Satranç Takımı
BSW Holding Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı
Girne Halkevi Satranç Takımı 4.5 - 3.5 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı
Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 4.5 - 3.5 Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı
Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Girne Deniz Plaza Satranç Takımı
Pia Bella Satranç Takımı 3.5 - 4.5 Villaggio Templos Restaurant ST
10.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması
. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 43.5 Puan
. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 4.0 Puan
. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 42.0 PuanDoğan Türk Birliği Satranç Takımı 41.0 Puan
Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 41.0 Puan
Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 41.0 Puan
Villaggio Templos Restaurant ST 41.0 Puan
BSW Holding Satranç Takımı 40.0 Puan
Magic Touch Satranç Takımı 38.5 Puan
. Pia Bella Satranç Takımı. 37.0 Puan
Girne Halkevi Satranç Takımı 37.0 Puan
Universalize Media Satranç Takımı 36.5 Puan
11. Turda Karşılaşacak Takımlar
Villaggio Templos Restaurant ST - Universalize Media Satranç Takımı
Girne Deniz Plaza Satranç Takımı - Pia Bella Satranç Takımı
Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı - Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı
Doğan Türk Birliği Satranç Takımı - Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST
Özyalçın İnşaat Satranç Takımı - Girne Halkevi Satranç Takımı
Magic Touch Satranç Takımı - BSW Holding Satranç Takımı