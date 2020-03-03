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Denkay Başel satrançla anıldı

Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasının Onuncu Turu’nda Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın nedeniyle oluşan hasarın giderilmesine katkı için 1000 TL yardım yapıldı.

Denkay Başel satrançla anıldı

Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasının Onuncu Turu’nda Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın nedeniyle oluşan hasarın giderilmesine katkı için 1000 TL yardım yapıldı.

03 Mart 2020 Salı 12:05
Denkay Başel satrançla anıldı
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Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasının Onuncu Turu’nda Girne’nin sevilen insanlarından, 2015 yılında vefat eden, emekli öğretmen Denkay Başel anıldı. Turnuva öncesinde yapılan törene merhumun ailesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu,sevenleri ve satranççılar katıldı. Yoğun katılımın olduğu törende duygusal anlar yaşandı. Denkay Başel’in özellikle özel eğitimde başarılı çalışmaları anlatıldı. Hasan Karaokçu yaptığı konuşmada Merhum Denkay Başel’in örnek alınan yaşamı yanında : Sosyal hizmetler uzmanı Barış Başel’le yürüttükleri toplumsal önemli projelerden bahsetti. Satranç Eğitim Merkezinin etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti ve işbirliği yapma arzusunu da dile getirdi. Barış Başel de yaptığı konuşmada Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfının etkinliklerini ve amaçlarını anlattı. Burak Başel’in , Barış Başel’in, Ayşe Başel’in, babalarının yolunda ,hoşgörü ve insan sevgisiyle hareket ettikleri, topluma faydalı üç evlat yetiştirmesi hasebiyle de merhum Denkay Başel’in sık sık hatırlandığı Suat Nailer tarafından vurgulandı. Tuana Bilgin , Denkay Başel’in biyografisini okudu. Satranç Eğitim Merkezi Başkanı Ali Sener, onuncu tur hatıra plaketini Feriha Başel’e sunulmasından sonra; Başel Ailesi üyelerinin ikramı ve başarı dileğiyle turnuva başladı.

Bsw  Holding  satranç takımı Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası  10. turunda haftanın  takımı   ünvanını  kazandı

Güçlü rakibi Özyalçın İnşaat Satranç Takımını az bir farkla da olsa yenen ; BSW Holding Satranç Takımı , Haftanın Takımı ünvanını kazandı. Girne Halkevi Satranç Takımı , Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı, Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımları haftanın diğer başarılı takımları oldu.

Son bir tur kalmasına rağmen şampiyonun belirlenememesi büyük bir heyecan yaratmaktadır.

10.Tur Sonuçları

Universalize Media Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Magic Touch Satranç Takımı

BSW Holding Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

Girne Halkevi Satranç Takımı 4.5 - 3.5 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 4.5 - 3.5 Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Pia Bella Satranç Takımı 3.5 - 4.5 Villaggio Templos Restaurant ST

10.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 43.5 Puan

. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 4.0 Puan

. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 42.0 Puan

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Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 41.0 Puan

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 41.0 Puan

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 41.0 Puan

Villaggio Templos Restaurant ST 41.0 Puan

BSW Holding Satranç Takımı 40.0 Puan

Magic Touch Satranç Takımı 38.5 Puan

. Pia Bella Satranç Takımı. 37.0 Puan

Girne Halkevi Satranç Takımı 37.0 Puan

Universalize Media Satranç Takımı 36.5 Puan

11. Turda Karşılaşacak Takımlar

Villaggio Templos Restaurant ST - Universalize Media Satranç Takımı

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı - Pia Bella Satranç Takımı

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı - Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı - Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı - Girne Halkevi Satranç Takımı

Magic Touch Satranç Takımı - BSW Holding Satranç Takımı

Anahtar Kelimeler:
Denkay Başel
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